México: Rescatan a niño hondureño de cuatro años que viajaba solo hacia Estados Unidos

Redacción

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un niño hondureño de apenas cuatro años de edad, que viajaba solo hacia Estados Unidos, fue rescatado en las últimas horas por autoridades del Instituto Nacional de Migración de México (INM) durante un operativo desarrollado en el estado de Tamaulipas, México, muy cerca del río Bravo.



De acuerdo a un comunicado difundido por las autoridades aztecas, el pequeño fue detectado aproximadamente a la 1:00 de la tarde del martes cuando sobrevolaban el sector conocido como Los Longoria, donde divisaron a varias personas intentando correr para ocultarse.

VEA: Caravana migrante de hondureños se desintegra en frontera con Guatemala



Cerca del niño hallaron a nueve personas más, tres de ellas eran mujeres adultas, quienes dijeron que no conocían al menor. Se desconoce quién llevó al infante hasta ese lugar, ya que estaba sin compañía, ente arboledas y matorrales de la zona fronteriza con Estados Unidos.





"Los diez migrantes de origen hondureño, que no pudieron comprobar su condición de estancia regular, quedaron bajo la atención y protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)", detalla el comunicado.

ADEMÁS: Aumenta llegada de niños no acompañados a frontera de EE UU



Y en el caso particular del menor dijeron que por su condición "altamente vulnerable", debido a su edad y a no estar bajo el cuidado y responsabilidad de un adulto se alertó a la representación consular y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).