No hay posición tan poderosa que te proteja de la justicia: DEA tras condena de 'Tony' Hernández

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- A pocas horas de que el exdiputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández fuera condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión en una corte de Nueva York, Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se pronunció con un contundente mensaje.

Wendy Woolcock, jefa de la DEA, dijo que "la condena y sentencia de 'Tony' Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerte de enfrentarte a la justicia cuando violas las leyes de drogas de Estados Unidos al enviar toneladas de cocaína a nuestro país".

Además agregó que "la sentencia es una victoria para el estado de derecho y estamos agradecidos a nuestros socios federales e internacionales que lo hicieron posible. Explotar una posición de alto rango en el Gobierno para ejercer el poder del Estado para apoyar el tráfico de drogas es tan nefasto como parece".

Sus declaraciones fueron compartidas en un tuit desde la cuenta oficial del organismo antidrogas y se sumaron a las reacciones emitidas el 30 de marzo, cuando el expolicía hondureño Juan Manuel Ávila Meza fue sentenciado a 12 años de prisión, también por delitos relacionados al narcotráfico.

Apelación

Aunque la decisión del juez Kevin Castel ha sido celebrada por la DEA, la familia del exdiputado emitió un extenso comunicado en el que aseguró que apelarán para revertir el fallo.

Además, sostuvieron que "Tony" fue privado de recibir un juicio justo y que en el mismo prevalecieron los "falsos testimonios de criminales que estaban dispuestos a decir cualquier mentira o libreto para lograr su propósito de vengarse".

El juicio

El 18 de octubre de 2019, un jurado conformado por 12 personas halló culpable al hermano del presidente Juan Orlando Hernández de conspirar para ingresar cocaína a Estados Unidos, uso de armas y de emitir declaraciones falsas a agentes federales.

Durante el juicio, que se extendió dos semanas, prevaleció la prueba testifical ofrecida por la Fiscalía de Estados Unidos.

Entre los testigos de la Fiscalía estadounidense figuraron el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón; el cabecilla de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera; el capo Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”; el expolicía Geovanny Rodríguez y el narcotraficante guatemalteco Fernando Josué Chang.

El exalcalde hondureño Alexander Ardón declaró en el proceso que presenció una reunión en 2013 en la que el ahora encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán entregó un millón de dólares en efectivo a “Tony” Hernández para la campaña electoral de su hermano.

Durante el juicio, también, se presentaron una serie de fotografías que implicaron a “Tony” Hernández en el tráfico de drogas. Entre ellas una foto de un kilogramo de cocaína con las iniciales “TH”.

Asimismo, una narcolibreta y un video de una reunión que Hernández sostuvo con “El Cachiro” en un restaurante capitalino.

La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo: “el excongresista hondureño Hernández Alvarado estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína destinadas a Estados Unidos, seguridad para los envíos de cocaína, y negoció grandes sobornos de los principales narcotraficantes a poderosas figuras políticas de Honduras”.

Así se defendió "Tony"

Cuando el juez Kevin Castel le dio la palabra a “Tony” Hernández, los que seguían el juicio por los medios de comunicación pensaron que el excongresista iba a mostrar una actitud de remordimiento, pero más bien se quejó de su abogado Peter Brill y de una violación de Brady, o sea, ocultamiento de información.

Primeramente, Hernández le dijo al juez que le había enviado dos cartas. En una de ellas, “su señoría, manifiesto mi inconformidad por la falta de atención del señor Brill, solo me pudo visitar, pudo haber sido por la pandemia, por sus múltiples ocupaciones, dos veces”.

“He mandado infinidad de correos cuando me di cuenta de que usted, por un problema que ocurrió con lo del juez Nathan, usted emitió una orden del material Brady. Desde esa vez he estado insistentemente escribiéndole al abogado para que me explique y podamos trabajar en las violaciones Brady. No he tenido ninguna respuesta hasta hace aproximadamente dos meses”.

“Tony” explicó que no pudo discutir ni con sus abogados anteriores ni con Brill hasta ayer. Por eso el motivo de mis cartas era para solicitarle cuál era la problemática que tenía el abogado para atender mi caso. En la reunión que tuve hace dos meses con él, me aseguró que no iba a haber otra audiencia porque íbamos a estar trabajando en las violaciones Brady. Le planteé más de cinco aspectos y me dijo “en 15 días usted va a tener respuestas”.

La sorpresa es que en las noticias escucho que “mi sentencia es este día. Porque el gobierno ha estado solicitando que mi sentencia tiene que ser rápida”. Todo esto, su señoría, lo he escuchado por un medio de comunicación. Lo que “me sorprende más, el día de ayer (lunes) cuando le digo al abogado: ‘Abogado, ¿cómo vamos a hacer con los puntos que están pendiente de las violaciones Brady?, a lo que me ha dejado sorprendido, cuando me dice: ‘Yo no tengo el poder para otorgarle lo que usted necesita revisar’”.

“Estamos en el país donde se respeta el derecho, lo que yo pido es nada más mi derecho le dije al abogado, es un derecho que este país me está dando así como me está juzgando. Lo que yo pido en las violaciones Brady al abogado no es nada fuera de mi caso”.

Según “Tony”, lo que más le dejó sorprendido fue cuando Brill le dijo: “Yo fui contratado para su sentencia, no para hacer otra cosa”, dándole a entender que no estaba para corregir los errores de otros abogados. “Yo también soy abogado, su señoría, y entiendo por lógica, aunque no esté familiarizado con las leyes de este país, que es una violación, que es un ocultamiento de información”.

El acusado dijo sentirse engañado por su abogado, “yo asumía que estaba trabajando y revisando nota de los testigos, revisando notas de las personas que se mencionaron en mi juicio, que son muy interesantes”. Entiendo el concepto de la regla 5-F del Código de Procedimientos Criminales de este país, que “lo que busca es la progenie, el origen de dónde se pudieron formular los cargos”.

"Cuál es la premura, le digo al abogado ayer, de juzgarme, de sentenciarme, perdón, cuando usted me dijo que tenemos trabajo por hacer. Es duro estar confiando en un abogado, no se qué ocupaciones puede tener, cuando mi sorpresa es que vengo a que prácticamente puedan decidir de mi próxima vida, de mis próximos 40 años”, sostuvo “Tony” antes de recibir su pena de prisión de por vida.

