"He sufrido mucho, quiero que se cuiden": el llamado de Gizelle Lanza, hospitalizada por covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La periodista hondureña Gizelle Lanza envió un fuerte llamado este martes a los hondureños para que eviten contagiarse de covid-19.

Desde una sala del Hospital María, donde lleva 20 días interna a causa de complicaciones de la enfermedad, relató a los hondureños el difícil momento que está atravesando.

"Estoy pasando por un momento crítico en mi vida, llevo 20 días con covid-19, he sufrido de malestar general, taquicardia, estoy con respiración artificial", escribió Lanza.

"Quiero mandar un mensaje fuerte a la población a tomar las medidas de precaución. He sufrido mucho, quiero que se cuiden", agrega "quiero que se cuide y no sufran como lo estoy haciendo, mis amigos, mi fe y Dios me sostienen", compartió junto a una imagen en la que se le ve con respiración artificial.

La hondureña compartió esta imagen junto al mensaje.

Gizelle se ha desempeñado en otras facetas en diferentes medios de comunicación, tv, radio, prensa escrita y relaciones públicas.

Su labor altruista ha sido visible en organizaciones como la Fundación para el Niño con Cáncer, actualmente con FUNLUVI qué es la Fundación para pacientes renales.

En 2020 se sumó al team de embajadores de la campaña "Corramos juntos por el sueño de don Enrique", impulsada por Diario EL HERALDO mostrando su corazón noble.

"Me he debatido entre la vida y la muerte. He sufrido mucho, quiero que se cuiden", insistió la joven haciendo consciencia en la población para guarden las medidas de bioseguridad y que no atraviesen por esa pesadilla.