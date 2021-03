Decretan Ley Seca en la capital hondureña a partir del Viernes Santo  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Desde las 6:00 AM de este Viernes Santo hasta las 6:00 AM del Sábado Santo las autoridades locales establecieron ley seca en todo el Distrito Central, anunciaron las autoridades de la Alcaldía.



En ese sentido, la venta y consumo de bebidas alcohólicas queda prohibida en lugares públicos de Tegucigalpa y Comayagüela.



"Queda terminantemente prohibido el consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos, así como su venta y distribución en la zona urbana", dice parte del comunicado de la Alcaldía.

Además la comuna anunció multas para las personas que no cumplan con la normativa.



"El incumplimiento a lo dispuesto anteriormente será sancionado con una multa entre CINCO MIL LEMPIRAS (L.5,000.00) hasta QUINCE MIL LEMPIRAS (L.15,000.00), cada vez que se apremie, sin perjuicio de que la autoridad competente proceda al cierre del negocio y al decomiso del producto", advirtieron.

Horario de Ley Seca

Viernes Santo: desde las 6:00 am hasta las 6:00 am del día siguiente, sábado 3 de abril.



Domingo de Resurrección: desde las 6:00 am hasta las 6:00 am del lunes 5 de abril.



