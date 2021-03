¿Qué es la violación de Brady que Tony Hernández le pidió al juez considerara?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Antes de su sentencia a cadena perpetua y 30 años, Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó al juez Kevin Castell considerara una supuesta "violación de Brady".



En su uso de la palabra, Hernández le preguntó al juez si le habían llegado las cartas que le envió hace unas semanas a su despacho, al mismo tiempo que dijo estar sorprendido al enterarse que el juicio de este martes era para recibir sentencia y no para la audiencia para discutir las violaciones Brady.

"He estado insistentemente escribiendo al abogado para que me explique y trabajemos en las violaciones Brady. No tuve respuesta hasta hace dos meses", dijo Tony.



"Me aseguró que no habría otra audiencia porque trabajaríamos en las violaciones Brady, le planteé más de cinco y me dijeron que en 15 días tendrá respuestas y mi sorpresa es que en las noticias escucho, es que hoy es mi sentencia", agregó.



Hernández le pidió al juez que considerara una supuesta violación de Brady, que involucra evidencia sobre su inocencia. "Esos no son los hechos y eso no es lo que sucedió", dijo el juez. "No he visto ni un ápice de evidencia", a esa sugerencia.

Violación de Brady

En términos generales la violación Brady es la denuncia a un estado por violación de los derechos humanos.



"Según sus términos, la fiscalía debe entregar todas las pruebas exculpatorias a la defensa; se trata de pruebas que son favorables para el acusado y, por lo tanto, pueden exonerar o impugnar la credibilidad de un testigo estatal.



La evidencia debe ser material para el caso, lo que significa que si se divulga antes o durante el juicio, afectaría el veredicto".

En relación al caso, Tony dijo que solicitó información de personas que fueron mencionadas en su juicio, asimismo, dijo que se sintió "traicionado por el derecho que este país me da en la sexta enmienda".



De forma más precisa, la "violación de Brady ocurre incluso si el Estado no está al tanto de que la evidencia existe, como por ejemplo porque la policía no la ha entregado al fiscal".



"La violación no tiene que ser intencional, y la defensa no tiene la obligación de pedir la evidencia, ya que el estado debe revelarla voluntariamente. Pero el acusado debe probar que las pruebas no reveladas eran importantes para su caso y que había una probabilidad razonable de que el resultado del juicio hubiera sido diferente si el fiscal hubiera revelado las pruebas", el portal especializado Es legal info.

