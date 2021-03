Así fue la audiencia de “Tony” Hernández donde recibió su condena por narcotráfico

Fernando Maldonado

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un juez federal de Estados Unidos dicta este día la sentencia por tráfico de drogas a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

La audiencia de condena inició a las 12:00 del mediodía hora de Honduras (2:00 PM hora de Nueva York), en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Los fiscales auxiliares de Manhattan, Amanda Houle, Matthew Laroche y Jason A. Richman, solicitaron al juez Kevin Castel imponer al excongresista una condena de cadena perpetua.

Desarrollo de la audiencia de condena

Juez Castel: He revisado cartas de familiares, amigos y otras personas del acusado.



Abogado defensor: El Sr. Hernández quiere que la Corte sepa que no está preparado para seguir adelante hoy.



Juez Castel: El jurado lo condenó en octubre de 2019. Se ha retrasado.



Juez Castel: Ha llegado el momento de que el acusado sea sentenciado. Ha tenido en la mano el informe previo a la sentencia desde el 12 de febrero de 2020, hace más de un año y antes del cierre de la pandemia. No me siento inclinado a aplazar más la sentencia.



Abogado defensor Brill: El gobierno de EE. UU. Ha determinado que la aplicación de las leyes de drogas de EE. UU. Contra ciudadanos de otros países es de nuestro interés. La posición es endeble. Estamos sugiriendo una objeción de política pública a este tipo de enjuiciamiento, de vigilar el mundo.



Abogado defensor: Son los ciudadanos de nuestro país los que tienen un hambre voraz de drogas. Mi cliente es de una familia numerosa, que probablemente no lo volverá a ver. Nunca tendrá la vida que tuvo una vez.

Abogado defensor: Sin duda apelará su condena. Hay poca diferencia entre una sentencia de 40 años y la de cadena perpetua. Es poco probable que viva hasta los 82 años. Con el tiempo serían 75. Sería un anciano enfermo y destrozado. Te pido 40 años.



Tony Hernández habla ante el Juez Kevin Castel



Juez Castel: Juan Antonio H., este es tu momento de hablar.

Tony H: ¿Recibiste las dos cartas que envié hace una semana y media?

Juez Castel: Tengo una carta que recibimos el 21 de marzo.

Tony H: No estoy satisfecho con el Sr. Brill. Solo me visitó dos veces.

Tony H: Y solo seis llamadas, incluida la de ayer. Empecé a enviar cartas, por el problema del Juez Nathan, pones un pedido en material Brady.

Tony H: Hoy es la primera vez que hablo con mis abogados sobre los asuntos materiales de Brady. Mi carta era para preguntar, ¿qué probablemente tenía el abogado Brill con la atención de mi caso?

Tony H: Me dijo que en 15 días tendrás una respuesta. Pero en las noticias que escuché, ese es el día de mi sentencia. El gobierno ha estado presionando para que mi sentencia sea rápida.

Tony H: Yo también soy abogado y conozco la Regla 5f de la regla de Estados Unidos. Mi avogado Brill, estaba interesado en tres de los cinco puntos que le hice. Pensé que obtendría mi información en 15 días. Mi sorpresa, supe por un medio que me condenarían el 30.

Tony H: La segunda carta, ya me sentí traicionado por este país, la violación de mis derechos de la Sexta Enmienda. Le escribí para solicitar otro cambio de abogado. Me siento engañado.

Tony H: Pensé que estaba revisando las notas del juicio, los nombres que se mencionaron, es muy interesante. Es difícil contar con un abogado, no sé qué otros compromisos tiene, afectando mis próximos 40 años.

Tony H: Dijo, soy una persona que no gusta mucho en las redes sociales. Dejó en público las cartas de mis familiares, cuando podrían haber sido selladas. Su intención, no lo sé. En mi país ... deberías respetar más la privacidad.

Juez Castel: ¿Cuándo hizo su solicitud Brady?

Tony H: El día 11 de noviembre.

Juez Castel: ¿A su abogado?

Tony H: Correcto.

Juez Castel: ¿Ha terminado de decirme qué quiere que considere en relación con su sentencia?

Habla el juez Castel

Juez Castel: En su caso, no he visto nada, nada en absoluto, que refleje una violación de los derechos de Brady o Giglio. Estaba el Sr. Rentería, y los demás, no han encontrado evidencia de una violación de Brady.

Juez Castel: Generalmente tratamos de dictar sentencia dentro de las seis semanas posteriores al veredicto. En su caso, me pidieron que lo pospusiera para que pudiera llevarse a cabo en una sala de audiencias. Entiendo que. Esto es ahora un año y cinco meses después del veredicto. Esto es raro. nunca lo he visto.

Habla el fiscal adjunto

Fiscal federal adjunto: Las declaraciones del acusado son impresionantes. Dedicaba su tiempo a quejarse de sus abogados, no a arrepentirse. Es una figura central en una de las conspiraciones de drogas más violentas del mundo, en un narcoestado.

Fiscal adjunto: Conspiró con su hermano, presidente de Honduras. Provocó brutales actos de violencia. Canalizó dinero de la droga hacia campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección a los narcotraficantes. 185.000 kilos - esto es narcotráfico patrocinado por el estado.

AUSA: La cadena perpetua es apropiada en este caso. El crimen involucró armas de grado militar. Lo que lo distingue es la profundidad de la corrupción. Pagó a políticos como su hermano, dinero de gente como el Chapo Guzmán, el jefe del cartel de Sinaloa.

AUSA: Como resultado, Honduras es uno de los lugares más violentos del mundo. San Pedro Sula era el lugar más mortífero de la tierra; contribuyó el acusado. Nada mitiga esto. Mintió, obstruyó la justicia. En 2016, voló descaradamente a los Estados Unidos en un jet privado

AUSA: En 2016 negó conocer a Leonel Rivera, a pesar de estar en video con él. No puede decir que sea pobre, proviene de una familia acomodada. Las cartas alaban a su padre. No necesitaba hacer esto, era codicioso.

AUSA: Una cadena perpetua enviaría un mensaje de que la justicia estadounidense no aceptará esta conducta. Resuena con los que todavía están en el poder en Honduras. La violencia posterior al juicio ocurrió casi de inmediato. El libro mayor de drogas condujo a un asesinato en 8 días.

AUSA: Ese asesinato, antes de él hubo visitas del investigador Chase Lalani, y un familiar del imputado que le escribió una carta. Se han enviado solicitudes de extradición, pero no han sido atendidas. Es un personaje excepcionalmente malo.



Antecedentes

“En un período de 15 años, el imputado corrompió las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse transportando al menos 185,000 kilogramos de cocaína, una asombrosa cantidad de veneno que ayudó a importar a los Estados Unidos”, expresaron los fiscales.

Asimismo, manifestaron que “la naturaleza aborrecible de los crímenes del acusado se ve agravada por el Estado y privilegio que él y sus co-conspiradores abusaron en Honduras”.

Por su parte, la defensa de Hernández solicitó una condena mínima de 40 años de prisión.

“Teniendo en cuenta los factores enumerados en el Código de Imposición de una Sentencia, respetuosamente sugerimos que una sentencia de prisión de 40 años, con crédito por el tiempo ya cumplido, es apropiada en este caso”, señala la recomendación del abogado de Hernández, Peter Brill.

Millonario decomiso

La Fiscalía de Estados Unidos propuso al juez Kevin Castel ordenar el decomiso de una millonaria suma de dinero al exdiputado “Tony” Hernández.

Los fiscales son del criterio que a Hernández se le debe castigar, además, con una condena monetaria de 138.5 millones de dólares.

La recomendación remitida por la fiscal Audrey Strauss señala que “se ordena, ajusta y decreta que como resultado de la condena del imputado por el cargo uno (tráfico de drogas), deberá imponérsele una sentencia monetaria por la cantidad de 138.5 millones dólares en moneda de Estados Unidos”.

En el documento, los fiscales explican que, la sugerencia de confiscación se realiza de conformidad con la Regla 32.2 (b) (4) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal y que la orden es definitiva, y se incorporarán en el juicio

Los fiscales también buscan confiscar cualquier propiedad que constituya o se derive de cualquier producto que el acusado haya obtenido directa o indirectamente como resultado del delito de tráfico de drogas.

