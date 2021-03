¿Qué recomiendan los expertos a Honduras ante amenaza de cepa brasileña?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Volver a las medidas fronterizas, al seguimiento de los casos de covid y seguir al pie de la letra las medidas de bioseguridad, recomiendan los especialistas de salud ante la amenaza de la nueva cepa brasileña de coronavirus que Panamá detectó durante el fin de semana.



EL HERALDO habló con algunos expertos en salud sobre la llegada de la variante del virus y sobre qué debe hacer el Gobierno para evitar que esta peligrosa cepa ingrese a Honduras.



Silvia Portillo, epidemióloga y patóloga hondureña, dijo que "Panamá ya tiene una alerta y lo que se debe hacer en este caso es que Honduras siga el procedimiento establecido para esta pandemia, porque se trata de un coronavirus, lo único es que ha mutado y ha mutado para tener unas características que lo hacen doblemente infeccioso, más patogénico y es más virulento".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, recomendó al gobierno -en redes- cuidar las fronteras y a las personas que ingresan por estas.

"Si no hacemos algo, si no impedimos que los ciudadanos de otros países de Sudamérica ingresen a nuestro país, si no ponemos en cuarentena a los ciudadanos hondureños que provienen de Panamá en centros designados por el Gobierno de la República, no en sus casas, epidemiológicamente vamos a tener un problema serio".



"Qué sabemos de esta cepa, reduce la capacidad de las vacunas en un 30%, prefiere a los jóvenes, como que el covid dijo 'voy por ustedes jóvenes'", explicó el médico hondureño que desde que inició la pandemia ruega a los hondureños a tomar conciencia de lo peligrosa que es la enfermedad que ya deja más de 4,500 muertas en el país.

La Semana Santa y el tránsito ilegal de personas que vienen desde Sudamérica incrementan la posibilidad de que la cepa ingrese al territorio, a criterio del epidemiólogo Manuel Sierra. "Aperturando la Semana Santa, más todo el tráfico que ilegales que ingresar por Sudamérica y van por tierra a América del Norte, esto se nos va a salir de las manos".

Reforzar las fronteras

"Lo que hay que hacer es volver a reforzar, nunca debieron haber desaparecido estas medidas, pero ahora que ya viene esta nueva cepa tiene que volverse a implementar de forma más estricta el ingreso de este tipo de coronavirus", recomienda la doctora Portillo.



Lastimosamente, "en Honduras no tenemos forma de saber si va a entrar la nueva cepa o qué, entonces tenemos que volver a chequear a todo el mundo que pueda venir con cualquier tipo de coronavirus, porque nosotros no tenemos la capacidad de saber cuándo un coronavirus va a ser el usual o cuándo va a ser la nueva cepa brasileña", dijo.

Según Portillo, "el problema es que Honduras no va a saber qué persona es la que trae la nueva cepa porque nosotros no tenemos la técnica de biología molecular que hace ese trabajo, que es la secuenciación genómica y también creo que será una oportunidad para que se fortalezca la biología molecular en el país".



"Es necesario tener esos cinco laboratorios trabajando a su máxima capacidad", reiteró la patóloga.