Árbitro confirma sus excusas por el gol no concedido a Cristiano Ronaldo  

LISBOA, PORTUGAL.- Objeto de una gran polémica tras no haber concedido un gol de Cristiano Ronaldo el sábado en el partido de clasificación mundialista Serbia-Portugal (2-2), el árbitro holandés Danny Makkelie confirmó que pidió perdón por su error, según declaraciones al diario deportivo A Bola este lunes.



"Todo lo que puedo decir es que pedí perdón al seleccionador, el señor Fernando Santos, y al equipo portugués por lo que sucedió", declaró el colegiado de 38 años.



"Como equipo arbitral, siempre trabajamos mucho para tomas las buenas decisiones y cuando aparecemos en las portadas de esta manera, no nos satisface en absoluto", añadió en referencia a las críticas recibidas sobre todo en la prensa portuguesa.





El pasado sábado, en el último minuto del tiempo añadido, con empate a dos goles en el marcador, el árbitro no concedió gol en un remate de Cristiano Ronaldo que claramente traspasó la línea antes de que la pelota fuera despejada por un defensa.



Molesto con la decisión del árbitro, Ronaldo protestó airadamente, lo que le valió una tarjeta amarilla, y al retirarse del terreno de juego tiró al suelo el brazalete de capitán de la selección lusa.



"El árbitro ha hecho público ahora lo que me dijo después del partido, que estaba avergonzado por un terrible error", declaró Fernando Santos en la víspera del partido contra Luxemburgo de la tercera jornada de la clasificación europea para Catar-2022.



Tras su victoria inicial frente a Azerbaiyán (1-0) y su empate en Serbia, la actual campeona de Europa es segunda del grupo A, aunque empatada a puntos (4) con los serbios, que lideran la llave.



Al contrario que en otras competiciones, en esta fase de clasificación mundialista los árbitros no disponen del VAR (videoarbitraje) ni de la tecnología de gol para confirmar o no los 'goles fantasma'.



"En 2019, la UEFA propuso a la FIFA la puesta en marcha del VAR en los clasificatorios al Mundial, pero el impacto de la pandemia y razones de logística llevaron a aplazar la implantación del VAR en la fase de grupos de la Europa League y a retirar la propuesta de implantación en la clasificación" para la Copa del Mundo, explicó la máxima instancia del fútbol europeo en un comunicado este lunes.



"EL VAR tampoco se usó en la Liga de Naciones en otoño de 2020 y nunca se ha utilizado aún para una fase clasificatoria a una Eurocopa", añadió la UEFA.