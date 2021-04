¿Por qué es tan peligrosa la cepa brasileña que amenaza Centroamérica?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Centroamérica se encuentra en alerta luego que Panamá confirmará el primer caso de la cepa brasileña de covid-19 en su territorio.



Esta nueva variante del virus es más peligrosa que la original, según las autoridades de Salud de los países sudamericanos que ya sufren los estragos de esta cepa.



Actualmente hay poca información sobre esta cepa que surgió en Manaos a principios de noviembre y que ha provocado miles de reinfecciones de la letal enfermdad.

Síntomas

Al igual que las otras cepas, la variante brasileña tiene los mismos síntomas del covid-19: fiebre, tos seca y cansancio.



Asimismo, dolores musculares, dolor de garganta, diarrea, pérdida de olfato y/o el gusto, dificultad para respirar, entre otros.



La diferencia, según datos de la Secretaría de Salud de Brasil, es que tiene una probabilidad de reinfección entre un 25% y el 60%.



Además, esta cepa es más agresiva y está afectando generalmente a la gente más joven.

"Qué sabemos de esta cepa, que reduce la capacidad de las vacunas en un 30%, prefiere a los jóvenes, es irónico como que el covid dijo 'voy por ustedes jóvenes'", refirió el presidente de la Asociación de médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña.



Y es que de acuerdo con los datos de Panamá y Brasil las personas menores de 35 años de edad son las que están siendo hospitalizadas debido a esta cepa.

Honduras debe tomar acciones

Honduras que está cerca de alcanzar los 200 mil casos por covid-19, debe tomar acciones para evitar el ingreso de esta nueva cepa al país.



Una de las medidas que los especialistas en Salud recomiendan al gobierno de Honduras, es prestar atención a las personas que vienen desde los países donde ya hay casos de la cepa brasileña.



"Aperturando la Semana Santa, más todo el tráfico que ilegales que ingresar por Sudamérica y van por tierra a América del Norte, esto se nos va a salir de las manos", dijo a EL HERALDO el epidemiólogo, Manuel Sierra.

De acuerdo con el especialista hondureño, el país no baja del 30% de positividad en las pruebas, "eso quiere decir que uno de cada tres hondureño que son examinados por prueba PCR sale positivo".



Por su parte, Umaña también advierte que "si no hacemos algo, si no impedimos que los ciudadanos de otros países de Sudamérica que ingresen a nuestro país, si no ponemos en cuarentena a los ciudadanos hondureños que provienen de Panamá en centros designados por el Gobierno de la República, no en sus casas, epidemiológicamente vamos a tener un problema serio".