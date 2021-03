Honduras: Entre palmas de olivo piden triunfar sobre la pandemia

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Entre palmas de olivo, agitadas con fe y devoción por sus fieles, ingresó aclamado e imponente a los templos de la capital, en un humilde burro, el Señor del Triunfo, el Hijo de Dios.

Este es el segundo año que las procesiones no se realizan durante Semana Santa como parte de las medidas para evitar contagios masivos de covid-19 en el país.

Sin embargo, esta vez sí se realizaron misas presenciales en las 57 parroquias de la Arquidiócesis de Tegucigalpa.

El inicio de la Semana Mayor, con el Domingo de Ramos, fue diferente: los templos no lucieron llenos, la gente estaba distante una de la otra y todos ocultaban sus labios tras una mascarilla.

No obstante, el movimiento incesante de los ramos de palmas fue más intenso y se lograba percibir la fe y la confianza de los hijos de Dios.

La participación de la feligresía fue limitada en cada templo de la ciudad, por lo que se habilitaron varios horarios de misas para que todos pudieran participar. Por ejemplo, en la Basílica de Suyapa hubo 13 misas y fueron transmitidas por redes sociales.

Triunfo sobre la pandemia

En la primera misa del Domingo de Ramos, a las 6:30 AM, en la Basílica de Suyapa, el sacerdote Carlo Magno Núñez hizo un llamado a pedir por el triunfo sobre la pandemia que atenta contra el mundo.

“Jesús entrando a Jerusalén nos muestra el triunfo sobre la violencia. Y en la fe podemos pedir hoy el triunfo sobre esta pandemia que acecha hoy en el mundo”, afirmó el sacerdote.

Núñez resaltó que la Pasión de Cristo es una forma de recordar el amor de Jesucristo por la humanidad. Mientras que en el centro de la ciudad, desde temprano se formaron extensas filas de personas que esperaban su turno para ingresar a la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel.

Durante la espera para recibir la bendición del ramo al interior de la casa de Dios, capitalinos como María Rosales aprovecharon para comprar un ramito de palma a uno de los vendedores de estos símbolos de fe, que este año fueron muchos menos que en anteriores.

En la entrada de la Catedral se apreciaba la imagen del Señor del Triunfo, la cual ha sido utilizada en la tradicional procesión del Domingo de Ramos, pero que este año no ha salido a las calles y permanece en el interior de este templo.

La bendición de los ramos se realizó en la procesión de entrada mientras los fieles cantaban con fe “¡Hosana, Hosana!”

Este mismo canto se replicaba en otros templos de la capital, en los que el color morado fue sustituido por el rojo, que es utilizado en fiestas de la Pasión de Cristo, pues representa sangre y fuerza del Espíritu Santo.

En la Parroquia San José Obrero se realizó una procesión al interior del templo.

“La Semana Santa no es un espectáculo, hay muchos hermanos que me dan risa, porque creen que porque no hay procesiones se acabó la fe, y eso no es así”, afirmó Ricardo Sevilla, párroco de la parroquia San José Obrero.

En tanto, Juan Ángel López, párroco del Sagrado Corazón de Jesús, expresó que en Honduras se sigue viviendo la Pasión.

“Cristo sigue padeciendo, porque hay algunos que se han dedicado a robar, a mentir, a inflar urnas, porque detrás de esos actos, con una inmensa falta de ética, hay gente que sigue muriendo”, expresó el sacerdote en su homilía.