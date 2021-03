El sarcástico mensaje de "El Buki" para sus seguidores en Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Marco Antonio Solís, mejor conocido como "El Buki", hizo una peculiar recomendación a los veraneantes que piensan salir en Semana Santa.



"Está ya muy cerca Semana Santa. Salvo que usted sepa resucitar, yo me permito sugerir que lleven a cabo un #QuedateEnCasa", dice el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter.

Los cibernautas no dudaron en responder al cantante de "Navidad sin ti": "Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén", "Por favor el próximo jueves no vaya a ninguna cena! Hay alguien que lo quiere traicionar".



Cabe destacar que esta no es la primera vez que "El Buki" hace este tipo de recomendaciones para evitar los contagios de covid-19.

Hace unas semanas el cantante mexicano pidió al público que usaran correctamente el cubrebocas, pues no es momento de bajar la guardia. Actualmente México ya superó los 200 mil muertos por covid-19.