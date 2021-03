Abogados de “Tony” Hernández proponen condena de 40 años de prisión  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los abogados defensores de Juan Antonio “Tony” Hernández, solicitaron a la justicia de Estados Unidos, imponerle una condena de 40 años de prisión a su cliente.



“Solicitamos respetuosamente una pena de prisión de 40 años, con crédito por el tiempo ya cumplido. Creemos que en este caso particular, nuestra recomendación proporcionaría una sentencia suficientemente onerosa que esté en armonía con la necesidad de justicia: una sentencia suficiente, pero no mayor de lo necesario”, señala la petición por el Grupo Legal Brill.



Asimismo, establece que “tanto el abogado defensor con el señor Hernández Alvarado, reconocemos los alegatos extraordinariamente graves contra el señor Hernández. Sin embargo, el Sr. Hernández Alvarado ha negado sistemáticamente estas acusaciones y no acepta el veredicto del jurado, porque afirma que el jurado recibió información incompleta, incorrecta e inexacta sobre la cual tomaron su decisión”.



Los abogados de "Tony" manifestaron en su escrito que “el señor Hernández Alvarado también mantiene la misma posición adoptada entonces, que la evidencia infundada de la cantidad y el peso de los estupefacientes atribuidos al señor Hernández no pudo ser corroborado por ninguna prueba que no fuera el testimonio de testigos cooperantes”.



Señalaron que, este caso es otro más en una larga lista de desventuras en la intervención de política exterior emprendida por el gobierno de Estados Unidos, esta vez en pos de un cambio de régimen al más alto nivel en Honduras.



“Al arrestar y procesar al hermano del presidente de ese país en un claro e intento abierto de implicar al propio presidente en los presuntos crímenes de su hermano”, indica el escrito.



Asimismo, manifiesta que “el gobierno de Estados Unidos trabajó para pisotear la soberanía de otra nación en lo más mínimo justificaciones: la engañosa afirmación de que el vasto mercado de narcóticos en los Estados Unidos comienza o corre por Honduras”.



Para el 30 de marzo está prevista la sentencia de Juan Antonio "Tony" Hernández, que hace un año y medio fue hallado culpable de ayudar a traficar 185 toneladas de drogas a Estados Unidos.



Los fiscales del distrito sur de Nueva York pidieron al juez que aplique a Tony Hernández una pena de cadena perpetua.



