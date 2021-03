"La oferta del equipo está limitada", justifica el gobierno ante denuncia de EL HERALDO por tablets desfasadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "La oferta del equipo tecnológico está limitada porque a nivel mundial hay una demanda alta", justificó el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, tras la publicación de este jueves 25 de marzo de EL HERALDO, donde se denuncia que el gobierno de Honduras entrega a los estudiantes tabletas desfasadas y bloqueadas.



Este rotativo publicó que en Honduras, el gobierno, a través de la Secretaría de Educación, desde inicios del año escolar a la fecha ha querido impulsar un proyecto, pero apenas han comprado 3,147 tabletas electrónicas para una población de 2.2 millones de alumnos.

Además que el precio de las tabletas compradas por Honduras es de 4,143.75 lempiras cada una, pese a que ya están descontinuadas porque su antigüedad es de hace más de cinco años y no se encuentran en el mercado nacional.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO comprobó que este equipo no está siendo útil, pues la mayoría están bloqueadas, los maestros no tienen internet en sus centros educativos y ni les explicaron cómo usarlas.



"Las primeras entregas han sido realizadas a educandos de los sectores más vulnerables del país, que forman parte de los pueblos hondureños y de sectores priorizados para que puedan continuar con su enseñanza", expresó Bueso en conferencia de prensa.

"Vamos a llegar a los 200 mil educandos de Educación Media y de tercer ciclo, con el recurso de las tablets. Hay un primer lote que estamos entregando de cinco mil tablets", dijo Bueso.



Seguidamente pidió considerar que en este momento "la oferta del equipo tecnológico está limitada porque a nivel mundial hay una demanda alta de diferentes países obteniendo equipos tecnológicos por la misma situación a la que nos ha llevado la pandemia por la covid-19".



Asimismo, el funcionario adelantó que en los próximos días se estará adquiriendo el segundo lote de tablets que probablemente ande alrededor de unos 28 mil unidades.



"Y viene una tercera fase que es lo que se está negociando con uno de los cooperantes, probablemente con el PNUD, donde a través de ellos se haga la licitación de compar por el restante lote que es el más grande, entre unos tres a cuatro meses", puntualizó.

Sin embargo, EL HERALDO comprobó que la primera y única compra registrada en la Secretaría de Educación hasta el momento, según la documentación en poder de EL HERALDO, se realizó el 9 de febrero de 2021 mediante la factura No. 000-001-01-00024106 por un valor total de 14,996,438.44 lempiras.



La compra se hizo después de iniciado el año escolar, es decir, no existía una planificación para atender a los miles de niños que no están recibiendo clases debido a la pandemia por covid-19.

