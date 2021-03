La emotiva carta que Miley Cyrus le dedicó a Hannah Montana

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Luego de 15 años de la serie "Hannah Montana", Miley Cyrus decidió hacer las pases con el personaje que la llevó al estrellato.



Miley escribió una emotiva carta a mano dedicada al personaje con el que creció durante sus casi seis años de emisión, y que publicó en sus redes sociales.



"Hola Hannah. Hace ya un tiempo, 15 años exactamente desde la primera vez que me puse ese flequillo rubio sobre mi frente para intentar ocultar mi identidad. Aunque se te considera un 'alter ego', en realidad hubo un momento en mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tus guantes que yo en mis propias manos", dice la carta que publicó en su cuenta de Instagram.

"Mucho ha cambiado desde entonces. Fuiste como un cohete que me llevó a la luna y nunca me devolvió al suelo. Tú y yo hemos pasado por muchas cosas juntas. Hemos compartido muchas 'primeras veces' y muchas 'últimas'. Subidas y bajadas. Risas y lágrimas", sigue.



"Perdí a mi abuelo durante el rodaje del primer episodio de la primera temporada. Él quería aguantar hasta ver el estreno que era el 24 de marzo, pero murió el 28 de febrero. Aunque llegó a ver el anuncio televisivo que pusieron durante la película 'High School Musical' y dijo que era una de las cosas que más le había hecho sentir orgulloso de su vida”, cuenta la joven que en la actualidad es una de las cantantes más famosas.



"No pasa un día que no olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank (California) con una sala llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Ellos me dieron a ti. El mejor regalo que una puede pedir. Te quiero Hannah Montana", finaliza la emotiva carta de Miley que generó mucha nostalgia en quienes crecieron junto a la serie de Disney.

