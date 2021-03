Brasil no quiere parar el fútbol ante repunte de casos de coronavirus  

SAO PAULO, BRASIL.- El presidente de la Confederación Brasileña de fútbol presionó a los clubes brasileños para que sigan disputando los torneos en medio de un repunte de los casos de coronavirus que ha saturado a los hospitales, elevando la cifra de decesos del país sobre los 295,000.



Rogério Caboclo insistió en una reunión virtual con dirigentes de los clubes que los patrocinadores y los medios audiovisuales no quieren otra paralización del fútbol por la pandemia, informó el martes el diario O Dia tras obtener un video del encuentro el 10 de marzo.



El año pasado, el fútbol profesional estuvo paralizado entre marzo y junio.

Ahora, algunos gobernadores de estados y alcaldes han vuelto a suspender partidos por recomendación de los expertos sanitarios.



Las medidas han suscitado el rechazo de los dirigentes del fútbol que tratan de mantener a flote las competiciones.



El campeonato estatal de Sao Paulo, por ejemplo, escenificaba el martes los partidos correspondientes a la postergada fecha del pasado fin de semana en Volta Redona en el estado de Río de Janeiro debido a las restricciones sanitarios, aunque la misma ciudad se ha negado a ser anfitriona de duelos de la Copa de Brasil. No se ha permitido la asistencia de público.



“Vamos a meditarlo ahora — ¿debemos parar el fútbol? TV Globo se opone. Nadie lo quiere, sus patrocinadores no quieren eso”, dijo Caboclo. “Y si paramos, ¿existe certeza de cuándo podremos volver? Nunca”.



“Voy a marcar la pauta en el fútbol brasileño y determinar que se juega", prosiguió Caboclo, añadiendo que los clubes se arriesgan a perder el dinero por los ingresos de patrocinio y transmisión si no se disputan los partidos.



TV Globo dijo en un comunicado tras la publicación de O Dia que “este un momento de cautela, y la prioridad es la salud de todos”.



“Vamos a cumplir y respetar cada protocolo que las entidades del fútbol decidan", dijo el canal.



