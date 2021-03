Ordenan asegurar bienes del alcalde capitalino Nasry "Tito" Asfura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un juez de privación de dominio ordenó el aseguramiento de bienes del alcalde capitalino y actual precandidato presidencial, Nasry "Tito" Asfura, a quien la fiscalía acusa del presunto desvío de más de 29.4 millones de lempiras.



"El juzgado de privación de dominio ordenó el aseguramiento de tres bienes, la parte social de tres empresas y cinco inmuebles de las demás personas que están en el expediente. No se puede revelar el nombre de las otras personas porque el expediente se encuentra en secretividad", confirmó Bárbara Castillo, vocera del Poder Judicial.

"El Juzgado ordenó solo el aseguramiento registral, no se va a incautar por tratarse de un funcionario", agregó la portavoz.

EL HERALDO conoció que los bienes asegurados a Asfura son tres condominios en un lujoso edificio de la capital, las sociedades mercantiles Cementos SA y Decoesa y al menos siete propiedades más.



La petición de aseguramiento fue planteada por la Unidad Fiscal contra Redes de Corrupción (Uferco), que investiga a Asfura por el presunto desvío de más de 29.4 millones de lempiras de las arcas de la Alcaldía del Distrito Central.

A finales de enero de 2021, los fiscales interpusieron la misma petición ante el Juzgado de Privación, sin embargo, fue declardo sin lugar bajo el argumento que había sido mal planteado.



Recientemente, la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción resolvió una solicitud de antejuicio que otorga facultades legales al Ministerio Público para acusar a Asfura.

Así se defiende

En febrero de este año, el edil capitalino reaccionó a las acusaciones y aseguró que no tiene pena, porque "no tiene nada que esconder".

“El que cree en mí, el que me conoce, fórmese las ideas de lo que le estoy diciendo. No tengo pena de nada, yo miro directamente a la gente a la cara y a los ojos, no tengo absolutamente nada que esconder”, refirió el aspirante presidencial conocido como “Papi a la orden”.

Aseguró que “un cinco no lo he tocado de los fondos públicos, más bien hago un esfuerzo con lo personal” en las obras que impulsa.

