Conmebol pide al presidente de la FIFA que proteja al fútbol sudamericano

ASUNCIÓN, PARAGUAY.- El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, pidió este martes a la FIFA que proteja a sus federaciones en el desarrollo de la clasificatoria a Catar-2022, en medio de la pandemia del covid-19 que obligó a suspender dos fechas.



"No es que Conmebol quiera que se juegue en las fechas predeterminadas. Pedimos al presidente (Giani) Infantino y a la FIFA que sigan trabajando con ahínco para que protejan a nuestras asociaciones y a nuestro fútbol", expresó Domínguez durante el 74vo Congreso de la Conmebol.

No será fácil

En el evento, realizado en forma virtual, Infantino admitió que no le resultará fácil congeniar los intereses entre Europa y Sudamérica, pero prometió que esta región va a jugar un papel importante en el calendario.



"Vamos a tener que acordar el calendario internacional futuro en los próximos meses, en el próximo año, y ahí es claro que un continente con tradiciones históricas como Sudamérica va a jugar un papel importante", expresó el jefe de la organización de fútbol mundial, aunque añadió que no será fácil porque "es la batalla de todos los días de un presidente de federación, de un presidente de confederación, de un presidente de FIFA".



La Fifa, en coordinación con la Conmebol, suspendió a principios de este mes las jornadas 5 y 6 de la clasificatoria sudamericana a Catar-2022 que debían disputarse el 24-25 y el 30 de marzo, debido a que varios clubes europeos se negaron a ceder a sus futbolistas por el recrudecimiento de la pandemia del covid-19, y aún no se ha decidido las nuevas fechas.



Domínguez, que al inicio del acto pidió un aplauso "para todos los que ya no están", con especial foco en Diego Maradona, presentó su memoria y balance, que fueron aprobados, y se divulgó el informe anual de auditoría interna y externa.



"Somos la única Confederación en el mundo que mantuvo su formato de eliminatorias y es porque nos mantenemos en el lema 'reglas claras' y eso es porque entendemos que la definición de los encuentros se hacen en el campo de juego", expresó en su mensaje.



Domínguez elogió el protocolo elegido para reanudar los torneos sudamericanos. "Nuestro protocolo fue y es más efectivo que cualquiera de las mejores vacunas que hoy se están aplicando para combatir la pandemia", explicó e hizo hincapié en la realización de 262 partidos "a pesar del tiempo que nos tocó".



El directivo insistió en que la burbuja sanitaria aprobada por los 10 países miembros de la confederación "fue tremendamente efectiva".



"Tuvimos 38.000 controles, con un nivel de efectividad del 99%. Hubo infectados pero eso no sobrepasó el 1%", remarcó.



En el tiempo de pandemia sin fútbol, Conmebol adelantó dinero a clubes y asociaciones sudamericanas por la suma de 95 millones de dólares. "Eso se dio en un tiempo en que la pelota no rodaba y sin ningún condicionamiento. No fue un préstamo. Son aportes. Son premios", subrayó Domínguez.

Salir con las menores heridas posibles

El congreso de la Conmebol recibió a la vez mensajes de los presidentes de la UEFA y la Concacaf.



"La cooperación entre UEFA y Conmebol es muy buena. Es porque estamos unidos y porque sabemos que podremos salir de esto (la pandemia) con las menores heridas posibles", dijo en una carta el titular de la organización europea, el esloveno Aleksander Ceferin.



Su colega de la Concacaf, Victor Montagliani, señaló que "estamos en un momento muy crítico del fútbol pero también para el mundo. Tenemos situaciones en las que no estamos de acuerdo (entre las dos confederaciones) pero esto es como una familia y siempre hay que discutir los temas porque lo necesitan todos los fanáticos y las asociaciones miembro". Congreso, el colombiano Ramón Jesurún fue reelecto como representante de la Conmebol ante la FIFA.



Jesurún acompañará a Alejandro Domínguez (titular de Conmebol), Fernando Sarney (Brasil), María Sol Muñoz (Ecuador) e Ignacio Alonso (Uruguay).