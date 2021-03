Bárbara de Regil furiosa por supuesto amorío con José Manuel Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Siete años después de un rumor creado por los medios mexicanos, Bárbara de Regil estalló al ser cuestionada sobre el supuesto amorío que tuvo con José Manuel Figueroa.



Todo data de 2013, cuando un medio de espectáculos captó presuntamente muy romántica a Bárbara y el hijo de Joan Sebastian.

La entrevista fue recuperada por Sale el Sol y Bárbara no pudo esconder su desconcierto: “No, no, no... Hay que ser profesionales, por favor. No. No pregunten tanta... tanta tontería. No sean así”.



Los periodistas insistieron y Bárbara respondió: “¡No! ¡No fue mi suegro!. No fue mi suegro, no inventen. No. Yo no tuve ninguna relación con José Manuel Figueroa. Yo estoy casada hace siete años. No, no manchen”.

El hijo de Joan Sebastian también desmintió el rumor hace algunos años. "(Bárbara) es una persona que admiro. Es jefa de familia. Es una niña... ¡una mujer!, una actriz una persona que ama su trabajo. Es una mujer que es apasionada de la vida como yo. La verdad le mando un beso y ojalá ese tipo de chismes no me la espanten para poder que participe conmigo en el proyecto que quiero lograr con ella”.

