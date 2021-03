Julio César Chávez reitera ayuda a Rafael Amaya  

CUIDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Decenas de famosos han enviado mensajes de apoyo al actor de "El Señor de los Cielos", Rafael Amaya, y uno de ellos es el exboxeador mexicano Julio César Chávez.



La clínica de rehabilitación Baja Sol, donde Amaya estuvo interno algunos meses, es del deportista.



"He ayudado a muchísimos artistas, futbolistas y boxeadores de todas las clases sociales. La mayoría se salva, pero a mi no me consta que haya recaído la persona que ustedes mencionaron porque yo no lo he visto. Yo quiero mucho a Rafael, somos muy buenos amigos y a mí no me consta que haya recaído, pero si hay unos videos ahí, eso ya no es mi culpa", dijo el veterano del boxeo a los medios de comunicación.

Continuó asegurando que "sigo ayudando a mucha gente y voy a seguir ayudando mientras tenga vida. Yo no quiero decir nombres porque yo no me hago promoción o publicidad de nadie, no la necesito gracias a Dios. Aquella persona que está en una clínica de recuperación y sale de un proceso y recae, es porque no vuelve a sus juntas".



Asimismo, declaró que su objetivo no es ganar notoriedad ayudando a famosos. "Mi lugar yo ya me lo gané. Lo más importante es ayudar a la gente que quiere recuperarse de cualquier adicción. Por eso puse las clínicas para comprometerme conmigo mismo y comprometerme con la sociedad".



Junto a Julio César, Niurka Marcos y Carmen Campuzano ofrecieron ayuda a Amaya, quien aparentemente está atravesando una recaída en las drogas.

Recaída de Amaya

Hace unos días el famoso actor mexicano fue visto corriendo por las calles de Tijuana en la madrugada y dijo que lo estaban persiguiendo para secuestrarlo.



Horas después del hecho, la mánager del intérprete, Karem Guedimin, aseguró que él solo estaba buscando un Uber para salir a buscar comida.

