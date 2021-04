Honduras: Extienden el toque de queda hasta el domingo 28 de marzo de 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Seguridad determinó extender el toque de queda, debido a la pandemia del coronavirus que afecta al país, del lunes 22 hasta el domingo 28 de marzo de 2021.

El mismo estará vigente desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada, según detalló el ente de seguridad.

A continuación el comunicado de prensa:

La Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), en cumplimiento a lo establecido en el PCM 035-2021 en seguimiento a la situación epidemiológica y económica actual, a la opinión pública comunica:



1. Para continuar protegiendo la salud y la vida de las personas se determinó extender el TOQUE DE QUEDA desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de marzo del 2021, en un horario comprendido entre las 10:00 pm y las 05:00 am.



2. En el sistema financiero, supermercados y comercios en general, la atención a la población no deberán superar el 50% de la capacidad en sus instalaciones, para tal efecto la Policía Nacional, la Policía Municipal y otros entes de seguridad; velarán por el cumplimiento de esta medida.



3. Tienen PROHIBIDO para operar a nivel nacional los bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, complejos deportivos, centros de convenciones y centros educativos en sus niveles de primaria, secundaria y superior; así como reuniones en casas particulares de más de diez (10) personas, salvo en los casos que ya hayan sido autorizados por SINAGER para efectos de pilotaje.



4. Únicamente pueden circular en horario no permitido, las personas que atienden las actividades de seguridad, salud, emergencia, transporte público por motivos de salud humanitarios y el contratado por las empresas que están dentro de las excepciones para movilizar a sus trabajadores, transporte de carga pesada, energía, telecomunicaciones, internet, medios de comunicación, hoteles, personas nacionales y extranjeros que arriben al país en vuelos nocturnos, acreditando con su boleto de viaje su destino.

Asimismo el sector agroalimentario y agroquímico, y el personal de soporte técnico y administrativo del sistema bancario; para garantizar la producción y distribución de alimentos, industria de la maquila, mercados, supermercados, gasolineras, droguerías, farmacias y productos de bioseguridad, que trabajan turnos durante los siete días de la semana y por la noche.



La Policía Nacional de Honduras insta a la prudencia, evitar riesgos innecesarios y a mantener comunicación permanente con las autoridades; la vida de los hondureños es el fin supremo de la sociedad y del Estado; reiteramos que la pandemia de covid-19 está activa, por lo que el uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos debe ser constante.

