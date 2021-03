Caso Kevin Solórzano: defensa del universitario difiere excusa de magistrados

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La defensa legal del universitario Kevin Solórzano rechazó la excusa planteada por dos magistrados de la Sala Constitucional del Poder Judicial, para conocer el recurso de casación que decidirá su futuro legal.

En los últimos días la Corte Suprema de Justicia informó que los magistrados Lidia Álvarez y Jorge Zelaya se excusaron de resolver el recurso de casación bajo el argumento de que ellos analizaron y resolvieron un recurso de amparo interpuesto por los abogados del universitario.

Los otros integrantes de la Sala Constitucional, Edwin Ortez, Reyna Auxiliadora Hércules y Jorge Serrano, no se excusaron del proceso. A criterio del abogado Jaír López, defensor de Solórzano, los magistrados de la Sala Constitucional, “no conocen la sentencia de condena dictada en contra de Kevin, no conocen el recurso de casación que presentamos, no conocen mucho menos la sentencia dictada por mayoría de la Sala Penal que absuelve a Kevin y que declara con lugar el recurso de casación, por lo tanto, los miembros de la Sala Constitucional no tiene por qué excusarse”.

