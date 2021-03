Acribillan a dos jóvenes en colonia Montefresco de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Dos jóvenes fueron asesinados este domingo desde un vehículo en marcha que los interceptó en la colonia Montefresco de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Las víctimas, que hasta este mediodía no han sido identificados, al parecer no son originarios de ese sector de la ciudad ya que los vecinos dijeron no conocerlos.

Los cuerpos de ambos hombres quedaron uno sobre otro en la entrada de una residencia, frente a un portón negro, en donde los criminales los alcanzaron para ejecutarlos.

Los ahora occisos presentan varios impactos de bala, principalmente en su cabeza.

Según algunos testigos, en la zona solo se escuchó una ráfaga de disparos y desde un vehículo que no detuvo la marcha salieron los disparos.

Se desconoce la identidad de ambos jóvenes que perdieron la vida de manera inmediata.

