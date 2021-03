"Yo presentía algo": madre de joven fallecido en balacera en Danlí, El Paraíso

DANLÍ, HONDURAS.- Un muerto y dos heridos es el saldo de una balacera registrada el sábado, cuando un grupo de amigos departía en la colonia Nueva Esperanza, municipio de Danlí, El Paraíso.

Según versiones de familiares, los tres amigos se encontraban celebrando en la casa del ahora occiso, cuando sujetos desconocidos llegaron al lugar rompiendo a balazos el llavín de la puerta.

La víctima identificada como Carlos Alfredo Banegas (25) recibió varios impactos de bala, falleciendo en el lugar de la escena del crimen. Por su parte, los otros dos jóvenes resultaron con heridas leves, siendo trasladados por vecinos a un centro asistencial de la región.

Presentimiento

La madre de Banegas reveló a EL HERALDO que, ella había tenido un presentimiento de que algo malo pasaría a su hijo. Por lo que, decidió comunicarse con él minutos antes de la tragedia.

"Yo hablé, le dije: ¿dónde estás, no estás bolo? 'No, cómo cree. No estoy bebiendo', me contestó. 'Estoy esperando a que mi esposa me llame para ir a traerla'. A los tres minutos me llamaron que lo habían matado", expresó su progenitora.

A la vez que aseguró "yo presentía algo".

