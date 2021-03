Fans rechazan al nuevo Capitán América que aparece en serie Falcon y el Soldado del Invierno  

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Pese a que la nueva serie de Falcon y el Soldado del Invierno ha recibido buenas críticas, el nuevo Capitán América es rechazado por los fans y han hecho tendencia el hasthag ‘#NotMyCap’, que es español quiere decir no "No es mi capitán".



El pasado viernes se estrenó el primer capítulo de esta serie que tiende a ser una de las más populares en el mundo.



LEA TAMBIÉN: La lujosa dentadura que estrenó Kim Kardashian escandaliza a sus fans



A pesar de que sólo se ha estrenado un capítulo, eso fue suficiente para que Wyatt Russell, quien interpreta al Capitán América, reciba el rechazo del público.



John F. Walker es a quien el gobierno eligió para sustituir al Capitán América, interpretado en la serie por Wyatt Russell. Walker llegó al mundo de los cómics en el número 323 de Capitán América y también es conocido como superpatriota o U.S. Agent.



VEA: Renuncia la "Barbie policía" hondureña y dedica emotivo mensaje



Pero, ¿por qué si Cap le cedió el honor a Sam, el gobierno decidió darle el traje a alguien más?



Durante una entrevista con TV Line, Malcolm Spellman, creador de la serie, aseguró que necesitaba darle ese toque de realidad a la historia.



Según sus palabras, era evidente que Sam dudara de ser digno de portar el escudo ante la sociedad “siendo un hombre negro [en Estados Unidos], él sabe cómo lo ven y la energía que eso podría generar”.



De hecho, su decisión de darle el escudo al gobierno y sus dudas sobre sí mismo son los elementos clave para el desarrollo del personaje en esta nueva fase del MCU.

Los internautas no dudaron en expresar su descontento en redes sociales:





ADEMÁS: ¿Dónde y a qué hora ver La Liga de la Justicia de Zack Snyder?