Tras denunciar anomalías en actas: diputado José Luis Cruz renuncia a coordinación de Libre en Cortés

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El diputado por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), José Luis Cruz, anunció en las últimas horas su retiro de la coordinación del instituto político, luego de denunciar algunas inconsistencias en las actas del partido en las elecciones del 14 de marzo. Además calificó a sus compañeros de bancada como "infladores" de resultados.

Cruz, quien aspira a continuar en el Congreso Nacional por Cortés, reveló su descontento el viernes.

El diputado acudió al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en Tegucigalpa, para renunciar a la coordinación del movimiento "Somos +", no sin antes denunciar que hubo fraude en la casilla de diputados por el departamento de Cortés dentro de su mismo partido.



En sus declaraciones, el diputado dijo que "no se puede avalar este tipo de irregularidades, es por ello que se le pide al Tribunal de Justicia Electoral una investigación sobre cada uno de los casos".

“No es posible que este partido que es del pueblo se den estas cosas, pero ni en el Partido Nacional y Liberal se habían visto estas cosas que suceden en Libre, es por eso que no quiero estar en el Congreso Nacional con compañeros infladores, jamás en mi vida he tomado un acta para hacer algo ilícito, hay un tráfico de credenciales también que no se puede dejar pasar en un partido que busca el cambio para el país”, aseguró.