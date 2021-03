Renuncia la "Barbie policía" hondureña y dedica emotivo mensaje

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Viviana Alvarado, conocida como la "Barbie policía" hondureña, confirmó que se retiró de la institución policial.



"Gracias a Dios hoy finalicé mi misión con Honduras de servir y proteger, gracias Dios porque salí con vida y salí sin ningún problema, porque cuando las oportunidades llegan es bueno aprovecharlas", escribió la "Barbie" policía en un post que publicó en su cuenta de Instagram.

Agradeció a la institución "por lo bueno y lo malo, Policía Nacional gracias por formarme el carácter, gracias porque eres una institución noble. Logré muchas cosas debido a la oportunidad que me diste de pertenecer a ti. A mi familia por el apoyo a mi hija por siempre ser mi motivación y a mis compañeros que siempre me brindaron su cariño".



La joven agente no especificó sus motivos para dejar las filas de la Policía y tampoco comentó a qué se dedicará de ahora en adelante.



Alvarado se viralizó en las redes sociales cuando publicó varios videos y se le tildó como la policía más bella de Honduras.

