Equipo chino presenta millonaria demanda contra Rubilio Castillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jugador hondureño del Royal Pari de Bolivia, Rubilio Castillo, se encuentra metido en un gran problema jurídico luego de que un equipo chino presentara ante la FIFA una millonaria demanda en su contra.



Se trata precisamente del Natong Zhiyun FC, quien fichó a Rubilio en enero de 2019 cuando este militaba en el Motagua, obligándolo a pagar una compensación económica de más de cinco millones de lempiras.

Según informó el portal www.everardoherrera.com de Costa Rica, Castillo había firmado un precontrato con el equipo del gigante asiático y al no pasar las pruebas, el atacante tomó la decisión de regresarse y no cumplir con lo solicitado por los asiáticos, ya que ellos le habían indicado que debía movilizarse a otra ciudad para hacerse las pruebas médicas.



La demanda del Natong Zhiyun ya fue resuelta de manera favorable para sus intereses por la FIFA, quien le da 21 días hábiles a Rubilio Castillo para que pueda apelar la demanda de 218 mil dólares en su contra.



Rubilio tiene graves problemas debido a que demandó a los chinos ante el máximo ente rectro del fútbol aduciendo que tenía un precontrato firmado válido y lo dejaron varado, situacion que provocó que los asiáticos tomaran cartas en el asunto.



En dicha demanda, Castillo solicitó el pago de 1,200,000 dólares, ya que él consideró que existió una ruptura contractual por parte de los chinos, a lo que ellos argumentaron que no lo habían dejado botado, sino que más bien fue el hondureño quien incumplió con los términos.

Una vez que el caso pasó a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, ente el cual toma las decisiones, estudió el caso en el que Castillo argumentaba que le correspondía recibir 50 mil dólares en el famoso precontrato.



Ahora la situación para el goleador catracho es compleja, pues dicho ente determinó que fue él quien rompió el contrato de forma unilateral, puesto que días después de su fallida aventura por China, Rubilio Castillo fue anunciado como nuevo jugador de el Saprissa de Costa Rica mientras mantenía su vinculación con el Natong Zhiyun.

Ahora la FIFA también tiene en la mira al Saprissa, el cual podría sufrir la inhabilitación para fichar jugadores para las próximas tres ventanas de transferencias, mientras que Castillo podría enfrentar una sanción de seis meses sin jugar con su club y en la Selección Nacional de Honduras.