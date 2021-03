María Luisa Borjas dice que un hermano de Jorge Cálix es jefe de la MS-13

Cálix señaló que no guarda ningún rencor contra Borjas e indicó que no entrará en controversia con su compañera de bancada, agregando que: 'no comparto lo que dice Borjas, es irresponsable. Pone en peligro mi vida'.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- María Luisa Borjas, la candidata por el movimiento "Honduras Libre" a la coordinación del partido Libertad y Refundación, afirma que ella fue la ganadora del proceso y que se impuso al expresidente Manuel Zelaya, cuya candidatura era impulsada por ocho corrientes.



En una entrevista con la emisora Radio Cadena Voces, la congresista denunció que existen varios sectores dentro de su partido que buscan dejarla en la llanura política, e incluso acusó directamente al diputado Jorge Cálix de promover algunas irregularidades para perder la elección.

Pero la pelea no terminó ahí pues Borjas hizo un fuerte señalamiento contra Cálix y uno de sus hermanos.



"El hermano de él es uno de los altos jefes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y está preso en Támara con todas las comodidades, con todos los lujos como si estuviera en un hotel cinco estrellas”, aseveró María Luisa Borjas.

La respuesta de Cálix

Jorge Cálix respondió a los señalamientos y tajantemente rechazó tener un hermano vinculado a la peligrosa estructura criminal.



"Si ella dice que tengo un hermano me gustaría que me lo presentara porque yo crecí con dos hermanas mujeres”, contestó, aunque reconoció tener hermanos varones fuera del matrimonio de sus padres, pero aclaró que ninguno pertenece al crimen organizado.



Cálix además señaló que no guarda ningún rencor contra Borjas e indicó que no entrará en controversia. "No comparto lo que dice Borjas, es irresponsable. Pone en peligro mi vida".

"Me ha acusado de marero y asesino, pero se ha tomado fotos conmigo y ha sido mi compañera. Yo no le guardo ningún tipo de rencor, estas cosas salen al calor de una derrota que ella ha sufrido", finalizó.

Sobre la coordinación del partido

Para Jorge Cálix no cabe duda que quien va liderando la elección para la coordinación de Libre es el expresidente Manuel Zelaya y pidió que aquellos que digan ganarle muestren las actas.



"Cuando alguien diga que le gana la coordinación a Mel Zelaya que muestre las actas", expresó.

La polémica por la coordinación de Libre está a la orden del día, pues desde el movimiento "Honduras Libre" aseguran haber triunfado en la elección por dicho cargo, sin embargo, los seguidores de Zelaya dicen que las actas muestran un triunfo contundente del exmandatario.