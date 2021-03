"No se deje engañar, es un fraude": Francis Contreras sobre vacunas decomisadas en México

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Francis Contreras, comisionado de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), recomendó a la población hondureña no dejarse "engañar" con vacunas que no son seguras y no cuentan con las condiciones de almacenamiento. Su pronunciamiento ocurre horas después del decomiso de más de 5 mil dosis falsas de la vacuna Sputnik V en México rumbo a Honduras.

El galeno refirió que este tipo de situaciones están ocurriendo en varios países del mundo y en Honduras, "personas sin escrúpulos pretenden aprovecharse de la necesidad que todos tenemos de ser vacunados".

VEA: Más de 25 mil trabajadores de la salud fueron vacunados con dosis de AstraZeneca

Y agregó que "más allá del contrabando, lo delicado es la seguridad sanitaria y el riesgo a que se expone la vida de las personas, las vacunas no se manejan con cubitos de hielo, eso la desnaturaliza y sería un gran riesgo para cualquier persona".

Contreras aseguró que las vacunas contra la covid-19 serán aplicadas de forma gratuita a todos los hondureños. Si recibe una oferta o le están pidiendo dinero a cambio "no se deje engañar, es un fraude", recalcó.

Decomiso

En las últimas horas, el gobierno mexicano informó sobre el aseguramiento de una aeronave privada que tenía como destino la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras.

Al realizar la inspección, personal de aduanas detectó dos hieleras con 1,155 frascos de la vacuna rusa Sputnik V contra el covid-19, equivalentes a 5,775 dosis del antídoto. Todas estaban ocultas entre refrescos y golosinas.

En tal sentido, el doctor Contreras detalló que las vacunas anticovid deben contar con estándares de calidad en cuanto a la cadena de frío a la hora de ser almacenada y transportada.

"La vacuna Sputnik V debe ser transportada desde su casa farmacéutica donde es fabricada a -18 °C. Evidentemente, en esa hielera donde además de refrescos habían alimentos, no conservan esa temperatura", explicó.





+Honduras se compromete a abrir las escuelas