Nelson Ávila pedirá ante la OEA auditoría forense de elecciones primarias

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato presidencial del movimiento "5 de julio" del partido Libertad y Refundación (Libre), Nelson Ávila, reaccionó luego de conocer los resultados de las elecciones primarias emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Ávila expresó sus dudas acerca del sistema de cómputo utilizado por el CNE y cuestionó la tardanza para entregar los resultados.

Indicios de fraude

En una entrevista con la emisora radial Radio América, Nelson Ávila lamentó que dentro de Libre existan ciertas prácticas fraudulentas, principalmente porque en las últimas horas dentro del instituto político han surgido denuncias de "inflación de votos".



"Lamentablemente dentro del partido hay sectores que han venido realizando estas prácticas que dañan la transparencia del proceso", detalló.

Auditoría forense

Asimismo, el aspirante a la presidencia adelantó que este jueves estaría presentando un informe a la Organización de Estados Americanos (OEA) en donde se detallan varias irregularidades que rodearon este proceso electoral.

No reconoce a Mel ni a María Luisa Borjas

En las últimas horas, dentro del partido de izquierda ha surgido la polémica porque María Luisa Borjas, candidata a la coordinación del partido por el movimiento "Honduras Libre" se declaró ganadora en este nivel electivo, imponiéndose al expresidente Manuel Zelaya, cuya candidatura era impulsada por ocho movimientos, incluido el "5 de julio"



Ante ello Ávila señaló que aún no reconocerá a ninguno como coordinador del partido debido a la tempranez de los resultados.



"No reconozco a ninguno, pues los resultados preliminares no afirman nada todavía. Debemos esperar a que avance el proceso para que así no existan las dudas de quien fue el ganador", aseguró.

Finalmente, Ávila apuntó que este proceso desenmascaró a algunos sectores de su partido que se prestan a prácticas fraudulentas. "Estamos en una fase donde ídolos de barro están cayendo".