Movimiento de Luis Zelaya denuncia fraude y no acepta resultados del CNE

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Se ha creado un clima de fraude", advirtió este miércoles el movimiento "Recuperar Honduras" del precandidato liberal, Luis Zelaya, minutos después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara el primer corte de resultados de las elecciones primarias a nivel presidencial.



A través de un comunicado de prensa, el movimiento político informó que no acepta los resultados del CNE porque los datos obtenidos por su movimiento "son muy diferentes" y detectaron "actas con signos de fraude evidente".

ADEMÁS: Resultados elecciones Honduras: ¿Quién va ganando las primarias en el nivel de presidente?



En el primer corte, el CNE mostró que el movimiento Yanista, de los 72,998 votos totales (hasta la noche del 17 de marz), tiene 35,850 (55%), mientras que "Recuperar Honduras" acumula 18,997 votos (29%). Por su parte, "La Esperanza de Honduras", de Darío Banegas, tiene 9,948 marcas a su favor (15%).

Es importante aclarar que en el primer corte en el Partido Liberal se escrutaron 785 actas.



"No aceptamos los resultados de unas actas y del conteo de votos que no pueden ser cotejados con las actas en poder de los diferentes movimientos en una clara intención de ocultar información del CNE", lamentaron.

Comunicado textual

Conocidos los datos de corte de los resultados a nuestra candidatura presidencial, desde el movimiento liberal Recuperar Honduras, queremos MANIFESTAR:



1. RECHAZAMOS LA AUSENCIA DE TRANSPARENCIA por parte del CNE a la hora de mostrar, tal y como se comprometió el 15 de marzo con los movimientos que concurrían a elecciones primarias, a hacer público el conteo y escaneo de las actas.



2. NO ACEPTAMOS los resultados de unas actas y del conteo de votos que NO PUEDEN SER COTEJADOS con las actas en poder de los diferentes movimientos en una CLARA INTENCIÓN DE OCULTAR INFORMACIÓN POR PARTE DEL CNE.



3. Se ha creado un CLIMA DE FRAUDE que comenzó la tarde del 14 de marzo y que se ha incrementado por el INCOMPRENSIBLE Y SOSPECHOSO RETRASO por procesar y OCULTAR deliberadamente el conteo que recuerda las prácticas realizadas por el TSE en 2017.



4. Nuestro movimiento, cuenta con un volumen de actas procesadas que muestran RESULTADOS MUY DIFERENTES a los publicado del CNE donde detectamos actas con SIGNOS DE FRAUDE EVIDENTES que vamos a impugnar por los procedimientos legales, además de hacerlas públicas para que el pueblo hondureño conozca la verdad y el alcance del FRAUDE.



5. La TRANSPARENCIA del conteo se pone en duda cuando destacados responsables del CNE cuentan con familiares directos que son candidatos del MOVIMIENTO YANISTA o bien directamente esos responsables del CNE son candidatos a órganos partidarios del partido. No se puede ser juez y parte.

VEA: Se agudiza crisis en el Partido Liberal sin resultados del CNE