¿Dónde y a qué hora ver La Liga de la Justicia de Zack Snyder?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder está previsto para este jueves 18 de marzo a nivel mundial y se hará de manera virtual en las plataformas de HBO Max.



Antes del estreno, unas horas antes se haría una premiere para un grupo de fans y medios de comunicación que fue atrasado por problemas con Microsoft.



"Microsoft está experimentando ahora un apagón de su sistema que afecta a la plataforma de nuestra 'premiere' virtual", dijo la organización en un comunicado.

"No tengo palabras. Todavía esperando información. Lo siento mucho", escribió Snyder en Twitter cuando el estreno virtual ya había tenía tres horas de retraso.



Finalmente pasó... la premiere fue presentada y ahora Latinoamérica espera el estreno de la aclamada película de DC Comics. Aquí te decimos a qué hora estará disponible en tu país.



En todos los países se podrá ver por la aplicación de HBO Max, disponible en Apple TV, Cinépolis Klic, Tienda Prime Video y Google Play.

Estos son los horarios:

-Honduras, México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua podrán verla a la 1:01 AM.



-Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 2:01 AM.



-Venezuela, Bolivia y República Dominicana a las 3:01 AM.



-Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay a las 4:01 AM.