Elecciones primarias: aspirantes denuncian fraude e inconsistencias  

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La falta de resultados oficiales en los tres niveles electivos tras las votaciones primarias y que los precandidatos estén obteniendo datos derivados de conteos propios ha provocado denuncias de fraude al igual que inconsistencias cometidas desde las urnas.



Varios aspirantes han alzado sus voces e interpuesto acciones legales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero a las que no se les puede dar el respectivo trámite mientras no se digitalicen las actas de cierre de las Mesas Electorales Receptoras (MER) ni se refleje la información del escrutinio en el sistema del ente colegiado.



Las quejas como también señalamientos de haberse inflado votos vienen incluso a lo interno de Libertad y Refundación (Libre) para beneficiar a los postulantes de corrientes oficialistas en el partido de izquierda, dejando por fuera a sus rivales.



Otros precandidatos exigen al órgano electoral que agilice de una vez por todas la transmisión de resultados para evitar especulaciones o datos erróneos provenientes de encuestas a boca de urna que se manejan al haber culminado los comicios del pasado 14 de marzo.



El incumplimiento del CNE y al no haber puesto en marcha la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para este proceso democrático no solo ha dejado incertidumbre entre los aspirantes, sino también que muchos de ellos alegarán que se cometió fraude tal y como anticiparon analistas en materia política.

Acciones de nulidad

En compañía de precandidatos a diputados de Cortés por el movimiento Unidad y Esperanza del Partido Nacional llegó ayer a la sede de la institución encargada de la organización de las justas electorales el actual congresista Reynaldo Ekónomo para pedir la anulación de 37 actas.



“Yo no vengo a presentar una solicitud de revisión, vengo a pedir una nulidad en las actas que tienen inconsistencias que muestran que hubo una manipulación en los resultados”, afirmó.



El abogado indicó que “tengo un acta de la MER 18,831, donde un precandidato a diputado del movimiento Juntos Podemos sacó 652 votos y solo llegaron a votar 181 personas; lo peor es que la urna se abrió a las 6:00 de la tarde y se cerró a las 8:00 de la noche”.



En Cortés también se repitió la misma historia en las planillas de Libre, por lo que el también congresista José Luis Cruz se apersonó para presentar un escrito por inconsistencias cometidas en el nivel de diputaciones.



“Ando aquí -en el CNE- para denunciar evidentes actos de fraude por algunos candidatos que salieron más delincuentes que a los que se han denunciado que están en el Partido Nacional. Ojalá se siente un precedente, incluso de encarcelar a quien haya cometido fraude y un delito electoral”, declaró.



Entretanto, el aspirante a diputado por Francisco Morazán de la corriente 5 de julio de Libre, Pedro Amador confirmó que está siendo víctima de fraude como en las elecciones de hace cuatro años.



“En la colonia Las Mercedes en varias actas hubo inflación de votos, por ejemplo, en la casilla 21 de aumentó como 600 votos. Juan Barahona sale con 400 votos, Jorge Cálix con 550 marcas y el compañero Mario Suazo con 300 votos. No es posible que vuelvan otra vez a hacer fraude”, lamentó.



A raíz de esta irregularidad Cálix como primer precandidato del movimiento 28 de junio y legislador de Libre interpuso una acción de nulidad de dos actas de cierre de votación, específicamente la 3,693 y 3,698 que fueron instaladas en la escuela Simón Bolívar por habérsele asignado 500 marcas a su favor en cada MER.



