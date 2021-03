Alexa Ferrari casi muere tras hacerse una bichectomía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Alexa Ferrari sorprendió a sus seguidores al contar, en un en vivo en su cuenta de Instagram, su pesadilla luego de someterse a una bichectomía, una intervención que estiliza el rostro y define los pómulos.



"Yo no suelo atacar ni hablar mal de las personas, pero al final del día soy una persona que me debo y estoy para ustedes ya que siempre estoy recomendándoles todo lo que yo utilizo y todo lo que es parte de mi vida", inició diciendo Alexa, quien tiene un enorme hematoma en el ojo izquierdo debido a una complicación con la operación.



La cantante hondureña dejó claro que "es muy complicado" hablar del tema pues nunca esperó que una cirugía tan sencilla se complicara tanto.

"Cuando terminó la cirugía salí súper bien. Cuando llego a mi casa ya me habían inyectado un analgésico y me habían dado unas pastillas para no tener dolor, estuve unas dos o tres horas sin dolor, pero cuando me acuesto en mi cama y empiezo a inflamarme, empiezo a hincharme de una forma anormal, empiezo a sentir un dolor extremadamente fuerte", relató la catracha.



Alexa además relató que una amiga y la muchacha que le ayuda a cuidar a su hijo estaban con ella en ese momento, así que de inmediato les dijo que se sentía muy mal. "No podía hablar, estaba desesperada, siempre he sido una persona muy resistente al dolor, pero por alguna razón yo sabía que algo no estaba normal".

La peor parte

Todo comenzó a empeorar cuando su cara se inflamó y ella se desmayó del dolor.



"Mi hijo no podía ni verme, me tenía mucho miedo. No podía hablar, no podía comer, no podía ver bien, simplemente no podía hacer nada", aseguró.



"Al día siguiente amanecí con la cara desfigurada, con el ojo cerrado y morado, parecía que alguien me había pegado, seguía sintiendo dolor, pero menos que al comienzo", detalló Alexa, quien a ese punto de su complicación acudió a la doctora que le realizó el procedimiento.



"A los tres días seguía igual, entonces decidí preguntarle a las personas que se hicieron la misma cirugía y me decían que eso no era normal, así que decidí llamar a mi familia de Cirugía Estética de Honduras y la doctora me dijo 'Alexandra tiene que irse al hospital ya, usted puede en cualquier momento quedar ciega'", continuó.

Casi pierde la vista

Pasaron los días y la intérprete de "Te imagino" seguía sufriendo dolores e hinchazón, por lo que su mamá, Marcia Villeda, le dijo que era urgente acudir a un especialista.



"Cuando voy al especialista me dijo una sola cosa, 'usted estuvo al borde de la muerte, usted tiene suerte, pudo haber sufrido una trombosis porque el día que la operaron se le infectó algo'. Algo dentro de mí se infectó que todavía no entiendo cómo y eso provocó que se me hiciera un coágulo que se fue al ojo y pudo llegar al cerebro", explicó bastante consternada por lo que pasó tras la cirugía.



Alexa contó que tiene muchos proyectos musicales por lo que decidió hacerse esa cirugía para sentirse bien con ella misma. "La razón por la que hago esto es que a veces uno como mujer se siente insegura de su físico y yo quería estar lo más perfecta posible, sin entender que ya estaba bella y perfecta, no lo pude entender hasta que me sucedió esto".

La catracha envió un mensaje a sus seguidoras: "Debemos aprender a que los demás nos deben querer así como somos. Mujeres aménse como son, acepténse como son".



Actualmente, Alexa sigue en proceso de recuperación de la mano de especialistas y contó que ya volvió a su rutina de ejercicios y nutrición para dejar este episodio atrás.

Mira aquí el video completo: