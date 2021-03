Hoy se conocerá si Henry Figueroa es castigado o absuelto en una audiencia en Costa Rica  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El zaguero central Henry Figueroa comparecerá desde las 5:00 de la tarde de este miércoles ante el Tribunal Nacional de Dopaje de Costa Rica en una audiencia definitiva oral y privada para conocer si es castigado o absuelto por evadir las pruebas antidoping.



El pasado ocho de diciembre de 2019, el hondureño Figueroa estaba citada junto a su actual equipo, Alajuelense de Costa Rica, en aquel entonces para realizarse las pruebas antidoping como requisito de la liga tica.



Sin embargo el hondureño no se la hizo, pues argumentó que su mamá estaba muerta y días después se conoció que esa versión era falsa por lo que Alajuelense decidió residir el contrato con el ex motagua.



En ese sentido, la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica abrió un caso para conocer por qué el hondureño evadió la acción.



Este miércoles a las 5:00 de la tarde Figueroa debe presentarse al Tribunal que lo citó a una audiencia definitiva oral y privada en las oficinas de la Comisión Nacional de Dopaje que se encuentran en el estadio Nacional de Costa Rica ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana, distrito de Mata Redonda en San José.



Además, en esta audiencia puede formar parte la Federación Nacional de Fútbol de Costa Rica (FEDEFUTBOL),la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA-WADA) y la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH).



Día del fallo

Después de realizarse la audiencia, el fallo se conocerá dentro de dos o tres días como máximo y será a través de un correo electrónico.



Si el fallo no favorece al futbolista tendrá 21 días hábiles para poder apelar a las diferentes instituciones competentes al caso en Costa Rica.



En caso de que Figueroa sea culpable estará suspendido un máximo de cuatro años.



