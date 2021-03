Genera sospecha que familiares de precandidatos de Yani trabajen en el CNE: Luis Zelaya

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luis Zelaya, el precandidato a la presidencia por el Movimiento Recuperar Honduras dentro del Partido Liberal (PL) sostiene que las copias de las actas electorales que le fueron entregadas a sus representantes tras las elecciones internas del domingo le dan el gane.



Según Zelaya, ya tienen en su poder cerca del 90% de actas, de las cuales su equipo ha escrutado un 65% que le muestran una clara ventaja de 7% sobre su contrincante Yani Rosenthal, quien ya se ha declarado el ganador, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya suma más de 62 horas sin emitir ningún resultado.

Durante una entrevista con un medio televisivo, Zelaya recordó que en un proceso anterior en el que Yani fue precandidato y compitió contra Mauricio Villeda, este último le ganó con una ventaja en siete departamentos, los mismos que ahora el líder del Movimiento Recuperar Honduras afirma haber obtenido con un triunfo contundente.



Entre esos departamentos se encuentran: Francisco Morazán, Atlántida, Choluteca, Olancho, Intibucá, Cortés, los cuales son los departamentos de mayor carga electoral.

¿Riesgo de fraude en el Partido Liberal?

A Yani, los resultados de boca de urna también lo colocan como ganador, pero Zelaya asegura que no se deben contar encuestas, sino votos, por lo que al igual que muchos sectores, exije al ente electoral celeridad en el conteo y además, que este se realice de forma transparente, con representación de sectores de la sociedad y con la veeduría de representantes de los movimientos, pues de lo contrario, no aceptará los resultados en caso de que lo coloquen como perdedor.

Ante la pregunta del entrevistador de cuál sería su reacción si el fuese declarado perdedor, pero en condiciones donde se les permita presenciar el escrutinio, dijo lo siguiente: "Sería el primero en reconocer la derrota. Muchos líderes (del PL) que hoy acompañan a Yani Rosenthal me llamaron en 2017 (cuando también fue precandidato en las elecciones generales) para que yo no reconociera la derrota, pero lo hice y fui el primero en reconocerla y felicitar a Salvador Nasralla porque esa fue la voluntad soberana del pueblo".



Sin embargo, dijo temer que haya intenciones de fraude dentro del mismo órgano electoral, pues asegura que "genera mucha sospecha que Tomás Mendoza, codirector del Consejo Nacional Electoral, va en las planillas de Yani Rosenthal en el Consejo Central Ejecutivo, genera sospecha que el jefe de cómputo que es quien va a contar los votos en el sistema es hermano de la candidata a diputada por el departamento de Gracias a Dios, genera sospecha también que el hijo del secretario general va en las planillas de diputado por Francisco Morazán en el movimiento de Yani Rosenthal; genera sospecha que muchos candidatos a diputados por Francisco Morazán trabajan en el CNE, porque está claro que el movimiento de Yani Rosenthal es el movimiento oficialista, que está al lado del jefe de la bancada, Mario Segura, que es muy afín al partido de Gobierno. Entonces es claro que las estructuras están adentro del CNE, Luis Zelaya no tiene gente en el CNE".

