Olimpia pierde el invicto ante los Lobos de la UPN en el Estadio Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia perdió el invicto 1-2 ante los Lobos de la UPN la tarde de este martes en el Estadio Nacional de la capital hondureña.



Los Leones, acostumbrados a ganar, salieron al césped del Estadio Nacional para seguir defendiendo el primer lugar y el invicto intacto que acumulan en las siete jornadas del actual torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional.



VEA: Jerry Bengtson sería convocado para los juegos ante Grecia y Bielorrusia



Pero en la cancha pasó lo inesperado: La UPN al minuto 27, a través de Ronald Montoya, comenzó a ganar el encuentro, pues en ese momento no parecía importar porque los Leones están acostumbrados a las remontadas.



En el segundo tiempo los de Pedro Troglio diseñaron la ruta de la remontada, pero no se les daba. A los 47 César Guillén aumentó la ventaja para los Estudiosos y las cosas ya estaban 2-0 a favor de la visita.

ADEMÁS: Honduras: Así se jugará la jornada 8 del Torneo Clausura 2021



Olimpia no se rindió y luchó por no perder el invicto. A los 94, ya para terminar, llegó el descuento de Michaell Chirinos, pero no fue suficiente. 1-2 finalizó el duelo.

Alineaciones

UPNFM: Celio Valladares; Marcos Godoy, Lesvin Medina, Ronald Montoya, Enrique Vásquez; Jason Sánchez, Christopher Urmeneta, Luis Argeñal; Sendel Cruz, César Guillén y Jairo Róchez.



Técnico: Salomón Názar.



Olimpia: Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Jonathan Paz, Johnny Leverón, Samuel Córdova; Deiby Flores, Allan Banegas, Marvin Bernárdez, Michaell Chirinos; Ezequiel Aguirre, Jerry Bengtson.



Técnico: Pedro Troglio.



DE INTERÉS: Rubilio Castillo anota en goleada del Royal Pari en liga boliviana