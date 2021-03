Iglesia Católica no hará procesiones en Semana Santa para evitar aglomeraciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Arquidiócesis de Tegucigalpa dio a conocer este martes cómo se desarrollarán las actividades de la Iglesia Católica durante la Semana Santa de 2021 en Honduras.

Entre las medidas adoptadas, para evitar contagios del mortal covid-19, las autoridades eclesiásticas han optado por suspender todas las procesiones como la del Domingo de Ramos, el Santo Vía Crucis y el Santo Entierro porque generan aglomeraciones.

Además los actos del Domingo de Ramos y otras misas serán celebradas dentro del templo en cada parroquia o comunidad y los feligreses podrán seguirlas vía plataformas de Suyapa Medios.

Estas disposiciones aplican para todas las iglesias parroquiales, así como para todas las capillas, detalla el comunicado, en donde además exhorta a cumplir con las medidas de bioseguridad y las disposiciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Comunicado sobre la celebración de la Semana Santa en la Arquidiócesis de Tegucigalpa

Ha transcurrido más de un año desde que el mundo está enfrentando una Pandemia que ha afectado la vida y el devenir de todas nuestras actividades, incluidas las actividades pastorales.



En nuestro país se han implementado desde el inicio de la Pandemia una serie de medidas que paulatinamente y gracias a un protocolo aprobado por SINAGER nos ha permitido tener celebraciones con presencia de fieles. Sin embargo, el número de contagios y, lamentablemente, el número de víctimas fatales por este virus ha aumentado.



Siguiendo este protocolo y las recomendaciones que nos han sido enviadas por la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos, después de escuchar el parecer de mis hermanos Obispos y del Consejo de Decanos de nuestra Arquidiócesis, en una perspectiva pastoral les envío las siguientes instrucciones para las celebraciones de la Semana Santa de este año, con la intención de evitar cualquier posibilidad de contagio.



Estas disposiciones aplican para todas las iglesias parroquiales así como para todas las capillas.



Todas las celebraciones litúrgicas deberán efectuarse en base a lo señalado en el Protocolo que está en vigencia para la realización de nuestras celebraciones. Las medidas de bioseguridad, es decir, el uso de mascarilla, gel, distancia física de dos metros entre cada fiel y el número limitado al 50% de la capacidad de nuestros templos, deben ser cumplidas en su totalidad.



No se realizará ninguna procesión a lo largo de toda la Semana Santa con la finalidad de evitar cualquier tipo de aglomeración y tal como lo hemos hecho cancelando la Procesión con el Santísimo Sacramento del 1 de enero.



Todas las celebraciones parroquiales se sugiere que sean transmitidas por los medios de comunicación que estén al alcance de las comunidades y si no se puede contar con ellos, se sugiere se siga la transmisión de las diferentes plataformas de Suyapa Medios.



El Domingo de Ramos será celebrado dentro del templo en cada parroquia o comunidad. Para la bendición de Ramos, en la Catedral Metropolitana se hará la entrada solemne. En las Iglesias parroquiales, la entrada simple.



La Misa Crismal será celebrada el Jueves Santo a partir de las 9:00 a.m., en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa con los sacerdotes de los Decanatos del Distrito Central y el Decanato San Francisco de Asís del Sur de Francisco Morazán.

Habrá una representación limitada de cada parroquia (10 personas) Para el Decanato de F.M. Norte, Mons. Todisco celebrará la Misa Crismal en Talanga el Jueves Santo a las 9 a.m.



El Jueves Santo, se celebrará la misa vespertina de la Cena del Señor. No se realizará el rito del Lavatorio de los pies. Al final de la misa, al finalizar la oración después de la comunión, el sacerdote omitirá la procesión y reservará el Santísimo Sacramento en el Sagrario. No habrá monumento. Se sugiere que se realice a lo sumo una Hora Santa.



El Viernes Santo, no habrá procesión del Santo Vía Crucis. Se deberá realizar dentro de los templos y retransmitirlo por los medios de comunicación que se han estado usando hasta la fecha. Igual que el año pasado, tendremos un Vía Crucis Arquidiocesano en el que las imágenes más significativas de nuestra tradición diocesana, recorrerán diversas parroquias de la ciudad en las que se tendrá una estación, comenzando con la Catedral y concluyendo en Suyapa. Lo mismo se hará en lugar de la procesión del Santo Entierro de la Catedral.



A las 3.00 p.m. tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor. En la veneración de la cruz, sólo el celebrante principal adorará la cruz. No habrá procesión del Santo Entierro en ningún templo.. Se les suplica encarecidamente que se le dé mucha importancia a la colecta que se realiza ese día para ayudar a la Custodia de la Tierra Santa.



La Vigilia Pascual deberán comenzar sólo en los templos parroquiales a partir de las 6.00 p.m. y no se permiten las celebraciones particulares. La Vigilia Pascual es la Madre de todas las Vigilias y hoy más que nunca debemos subrayar la unidad de la Iglesia y valorar los carismas que enriquecen la vida de todos y no de grupos cerrados en sí mismos.

Por las mismas medidas de bioseguridad y para asegurar que las celebraciones no se prolonguen y evitar así que nos mantengamos en un espacio físico por largo tiempo, evitando así la acumulación de una posible carga viral, se leerán únicamente tres lecturas del Antiguo Testamento: Génesis 1, 1-31; 2, 1-2; Éxodo 14, 15-15,1. Ezequiel 36, 16-28; y del Nuevo Testamento se leerá Romanos 6, 3-11; Marcos 16, 1-8. Para la liturgia bautismal, se mantiene sólo la renovación de las promesas bautismales.



Los fieles que no puedan ir a la iglesia podrán seguir las celebraciones por radio, TV o medios virtuales.



Si algo hizo mucho bien, el año pasado, fueron las celebraciones familiares que sostuvieron la fe de nuestras Iglesias Domésticas. Exhortamos a todos a potenciar, una vez más, la oración en familia y la formación en la fe de los misterios que celebramos durante la Semana Santa, de los niños y jóvenes.



Quiero agradecer las oraciones de todos Ustedes y los fieles de las Parroquias en la gravedad que me tocó vivir en Febrero. Gracias a eso la Divina Providencia ha querido conservarme la vida y me voy recuperando poco a poco. Por favor exprésenles mi gratitud y cariño al pueblo de Dios.



Sigan celebrando este tiempo de Gracia de la Cuaresma con mucho fervor y con mucho fruto pastoral. Que Nuestra Señora de Suyapa siga caminando con todas las Parroquias y lleguemos gozosos a la Pascua de Resurrección. Oro con cariño por Ustedes y les bendigo.





Tegucigalpa, M.D.C, 15 de marzo de 2021



Óscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga S.D.B

Arzobispo Metropolitano de Tegucigalpa.