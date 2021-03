Admiten antejuicio contra Carlos Aguilar, exalcalde de La Ceiba  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Corte de Apelaciones de La Ceiba declaró con lugar una solicitud de antejuicio presentada por los fiscales anticorrupción, contra el exalcalde nacionalista Carlos Aguilar.



La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) informó que sus agentes se notificaron en las últimas horas de la determinación del tribunal de alzada.



El exedil ceibeño es investigado por los delitos de falsificación de documentos públicos, violación a los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública.



Las investigaciones señalan que el exalcalde Aguilar, en 2015, en sesión de corporación municipal aprobó un contrato para que la empresa Renewable Energy Developers (Red) manejara por 30 años los desechos sólidos de la ciudad para la conversión de energía, por lo que estaría a cargo del botadero municipal.



Pero, de acuerdo a los fiscales, “posteriormente el alcalde sin autorización de la corporación hizo una adenda al contrato en donde también se les adjudicó de manera directa la recolección de basura, lo que sería prácticamente otro contrato, además esta modificación, no quedó en las actas porque nunca fue discutida ni aprobada”.



“Con lo anterior, agregado incorrectamente, se llevó el contrato para su aprobación en el Congreso Nacional y su posterior publicación en la Gaceta, pero los regidores descubrieron que hubo incongruencias entre el acta aprobada en corporación y la otra en donde el alcalde Aguilar quiso hacer valer un punto inexistente bajo documento público falso que no fue sometido a la discusión y aprobación por parte de la municipalidad”, señala el antejuicio.



Al suspenderse la transacción con la empresa Red, esta demandó a pesar de ser un contrato fraudulento suscrito por el exalcalde y en sentencia firme se condenó a la corporación de La Ceiba a pagar más de 500 millones de lempiras por el aparente incumplimiento, a pesar de haber falsificación en el mismo.



Por ahora, el Ministerio Público está a la espera de que la Corte de Apelaciones que resuelva la petición de antejuicio para determinar si procede o no una acusación contra el exalcalde ceibeño.