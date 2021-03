Luis Zelaya: "Si se roban las elecciones primarias, se roban las generales y no lo podemos permitir"

Zelaya lamentó 'la democracia en nuestro país no se merece lo que está pasando, esta no es la lucha por la elección de un candidato de un partido, es una lucha por nuestra democracia'.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato presidencial por el movimiento "Recuperar a Honduras" del Partido Liberal, Luis Zelaya, reclamó este martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) que es inaceptable que a 42 horas del proceso electoral no hayan iniciado a escrutar ni una tan sola acta.

"Se han definido ganadores mediante una encuestra de "boca de urna" como si eso es lo que debería definir la elección en un proceso electoral, si es así que desaparezca el CNE", advirtió durante una conferencia de prensa.



Zelaya lamentó lo que sucede, "la democracia en nuestro país no se merece lo que está pasando, esta no es la lucha por la elección de un candidato de un partido, es una lucha por nuestra democracia".

Además advirtió que "si se roban las elecciones primarias, se roban las elecciones generales y no lo podemos permitir".



También manifestó que no se deberían hacer conferencias de prensa para exigir transparencia. "La transparencia debe ser un deber y una obligación de toda institucion pública, el CNE le ha fallado a los hondureños y sus concejales lamentablemente han demostrado ineptitud, incapacidad, no pudieron con esa responsabilidad", dijo.

Un CNE cuestionable

El presidenciable expresó que "¿a quien deberíamos creerle? al ente oficial, pero el ente oficial se calla sospechosamente. El hijo del secretario del CNE va de candidato a diputado con el movimiento de Yani Rosenthal, ¿que aptitud ética podemos esperar ahí? El jefe de cómputo del CNE es hermano de una diputada por movimiento Yanista. ¿que aptitud ética podemos esperar ahí?".

Zelaya es del criterio que la tardanza del CNE "está llevando a incertidumbre y oscuridad".



Finalizó advirtiendo "le digo al CNE claramente que cada acta que se procese tiene que ser cotejada con la original -que cada uno de los movimientos tiene-, que no me vengan con cuentos de tener 300 transcriptores y 10 observadores revisando. No, no, acta por acta vamos a supervisar que lo que se transcribe es exactamente lo que está en el acta".