El príncipe Felipe de Inglaterra sale del hospital  

LONDRES, INGLATERRA.- El príncipe Felipe de Inglaterra salió el martes de un hospital de Londres tras ser atendido por una infección y pasar por una intervención de corazón.



Felipe, de 99 años y esposo de la reina Isabel II, llevaba hospitalizado desde el 16 de febrero, cuando ingresó en el Hospital Eduardo VII de Londres por una infección.



Más tarde fue trasladado a un hospital especializado en problemas de corazón, el San Bartolomé, donde pasó una corta estancia antes de regresar al Hospital Rey Eduardo VII.



Los fotógrafos que esperaban en la puerta del centro privado tomaron imágenes de su salida en la parte trasera de un auto negro. El Palacio de Buckingham aún no había hecho comentarios al respecto.



Se creía que la enfermedad de Felipe no estaba relacionada con el coronavirus. Tanto Felipe como Isabel se vacunaron en enero contra el COVID-19 y decidieron hacerlo público para instar a otros a vacunarse también.



Felipe, también conocido como duque de Edimburgo, se retiró en 2017 y no suele hacer apariciones públicas. Antes de su hospitalización se mantenía en aislamiento con la reina en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres.



Su enfermedad coincidió con una conmoción en la familia real debido a una entrevista a Meghan, la duquesa de Sussex, y el príncipe Enrique. En la reveladora conversación, Meghan, que es birracial, dijo que la casa real no la ayudó cuando tuvo pensamientos suicidas, y que un miembro no identificado de la familia real había expresado “preocupaciones” sobre el color de piel que tendría el bebé cuando ella estaba embarazada de su hijo, Archie.



La entrevista, realizada por Oprah Winfrey, causó divisiones en todo el mundo. Mientras que muchos decían que las acusaciones demuestran la necesidad de hacer cambios en una familia real que no ha seguido el ritmo de movimientos como #MeToo y Black Lives Matter, otros criticaron a Enrique y Meghan por la publicación de sus declaraciones cuando el príncipe Felipe estaba hospitalizado.



Felipe, el consorte que más tiempo ha ocupado el puesto en la corona británica, se casó en 1947 con la entonces princesa Isabel. Han tenido cuatro hijos, ocho nietos y nueve bisnietos.