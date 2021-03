Conadeh descarta extravío de disco duro, pero confirma daños en cableado del CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) llegaron este mediodía a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) para verificar el supuesto extravío del disco duro y el cable de fibra óptica del sistema de cómputo general del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Este martes se conoció que habían sido extraídos estos implementos necesarios para la transmisión de las actas electorales; sin embargo el CNE permaneció en total silencio tras la denuncia. Personas al interior del centro de cómputo fueron quienes denunciaron las irregularidades y solicitaron, a través de los medios de comunicación, la presencia de autoridades del Ministerio Público (MP).

LEA: "Hubo incidentes menores": observadores internacionales sobre elecciones primarias



Tras presentarse el Conadeh y realizar una inspección rápida por las bodegas habilitadas para la recepción de las maletas electorales y las salas de cómputo, el ente negó que haya sido robado el sistema de almacenamiento de datos.

"No existe un disco duro extraviado, sino que están revisando un disco duro en su funcionamiento y en cuanto a un corte de energía eléctrica lo que se nos enseñó fue un cable de red que sirve para comunicar tecnología internamente desde las bodegas del Infop, el cual fue cortado y que estamos verificando si fue producto de una persona o si fue de alguna otra manera que se cortó ese cable. Lo que sí es importante es que ese cable le pasa la información al escáner que hace la recepción en primera instancia de las maletas electorales, pero las mismas no han salido de los camiones, por lo que no hay anomalía en el conteo", explicó Ricardo López, gerente de defensoría nacional del Conadeh.



De esta manera, dejó claro que el retraso que mantiene en zozobra a la población no se debe a este incidente. Las actas originales de cierre con el resultado de cada una de las 23,880 mesas correspondientes a los tres partidos (Nacional, Liberal y Libre) serán escaneadas y digitalizadas de manera simultánea para que cada instituto político disponga de información en los tres niveles electivos, pero eso se hará a partir de este martes cuando ya haya llegado la mayoría de las maletas electorales.

El secretario del CNE, Alejandro Martínez, informó más temprano que se espera que entre jueves y viernes se pueda tener el 100% de actas escrutadas, aunque la tendencia de ganadores se comenzará a notar entre la noche del martes y en el transcurso del miércoles.

TAMBIÉN: María Luisa Borjas: 'He sido favorecida de forma masiva por los electores del partido Libre'