Cronología: Con testimonio de contador se reanuda juicio contra Geovanny Fuentes

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El juicio contra el supuesto narco hondureño Geovanny Fuentes Ramírez inició este martes, en su séptimo día, con el testimonio de un contador que fue testigo de las actividades ilícitas del imputado por la justicia de Estados Unidos.

Entre las revelaciones se sabrá todo lo dicho por el contador José Sánchez, el mismo que manejaba un negocio de arroces a través del cual Fuentes Ramírez lavaba dinero proveniente de la droga, y quien dijo haber estado "en shock, el miedo que sintió cuando vio al acusado reuniéndose con el presidente”.

A continuación lo informado por los periodistas Emily Palmer y Jeff Ernst de todo lo que se deriva en el Distrito Sur de Nueva York:

16 de marzo (Emily Palmer)

6:48 a.m.



Ayer, Rivera Maradiaga completó su tercer y último día de testimonio y un profesor, Darío Euraque, empezó a testificar como experto. Hoy otro personaje va a entrar ... y con testimonio imprescindible a Juan Orlando Hernández y Geovanny Fuentes.



8:02 a.m.



Hoy José Sánchez testificará sobre cosas tan importantes que está usando un nombre falso y no podremos escuchar por teléfono. Estaré cubriendo las grandes implicaciones para Juan Orlando Hernández y Geovanny Fuentes hasta que se corte la línea. Después, twittearé los destacados de las transcripciones.



8:27 a.m.



Y José Sánchez, el contador con importante testimonio sobre la estrecha relación entre el imputado, Geovanny Fuentes y el Presidente Juan Orlando Hernández está a punto de subir al estrado. El juez acaba de cortar la línea telefónica.



8:56 a.m.



Qué esperar desde ahora hasta el final del caso del gobierno:

-Testigo 1 (probablemente nombre falso “José Sánchez”)

-Witness 2 (también testifica bajo un seudónimo)

-Oficial de la ley

-Testigo experto (o 2)

(Por supuesto, la defensa también puede llamar a sus propios testigos).

16 de marzo (Jeff Ernst)

9:45 a.m.

El testimonio del contador ha iniciado en el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez. Hasta el momento ha relatado que conoció a Fuentes en la arrocera dónde trabajaba y Fuentes llegaba 2 o 3 veces al mes con dólares para cambiarlo a lempiras con cheque de la empresa.

9:45 a.m.

El contador dijo que escuchó a Fuentes hablando por teléfono con alguien y dijo que "pronto se levantaría porque iba a empezar a trabajar con los Cachiros."

9:48 a.m.

Un hermano de los Cachiros, Santos Isidro llegó a la arrocera varias veces, incluso con Fuentes.

