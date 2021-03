A falta de resultados oficiales, políticos divulgan sus propios datos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La falta de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones primarias del pasado domingo ha dado lugar a que los precandidatos de los tres partidos políticos enfrentados en la contienda comiencen a emitir sus propios cálculos y a declararse ganadores, creando así, un ambiente de tensión, conflicto y desinformación.



A esto también se suman las estimaciones arrojadas por las encuestas a boca de urna hechas por compañías nacionales e internacionales que monitorean el proceso de forma independiente al CNE.

VEA: "Sabemos hasta lo que come", Luis Zelaya denuncia amenazas del crimen organizado

Nivel presidencial

Partido Nacional

En el Partido Nacional, dos fuerzas se disputan el liderazgo de la planilla para las elecciones generales de noviembre y, aunque de forma "amigable", ambas insinúan ser las ganadoras.



Mauricio Oliva representa al movimiento Juntos podemos y Nasy "Tito" Asfura a Unidad y Esperanza. Ambas corrientes cuentan con su propio sistema de cómputo donde han ingresado las copias de las actas proporcionadas por sus representantes en las Mesas Electorales Receptoras (MER).



Los resultados a boca de urna colocan a Nasry como el ganador, con un 62.9%, contra el 34.9% de Mauricio Oliva, sin embargo, este último se pronunció victorioso a horas de cerrar las urnas.

ADEMÁS: Luis Zelaya no aceptará resultados si no le permiten estar en el centro de cómputo



"Nuestros números nos auguran mucha esperanza, pero yo quiero ser serio y correcto y vamos a refrendar cada palabra con actas. Nuestras proyecciones nos dan seis claros puntos de ventaja", dijo Oliva la noche del domingo, mientras mostraba un gráfico elaborado por su equipo técnico.



Por su lado, el precandidato Asfura, quien inicialmente dijo que "aquí no hay nada que celebrar" pues faltaba conocer los resultados oficiales, ha publicado en sus redes sociales mensajes de agradecimiento a sus militantes por el "gane total" obtenido.

Partido Libre

En Libre, Xiomara Castro, Nelson Ávila, Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez se disputaban las internas. Las encuestas a boca de urna colocan a la única mujer de la papeleta como la ganadora con un 70.1%, una diferencia abismal en comparación con Ávila, quien obtiene el segundo lugar con 13.7%, seguido por Carlos Eduardo Reina con el 10.3% y finalmente, Méndez con 4.6%.



Inicialmente, el precandidato Carlos Eduardo Reina, líder del Movimiento Nueva Corriente escribió en su cuenta de Twitter el pasado 14 de marzo, "Sondeos de boca de urna nos reflejan que ganamos las elecciones, el momento es ahora, a defender cada voto de La Nueva Corriente"; sin embargo, tras más de 40 horas sin resultados oficiales, el miembro del clan Reina decidió reconocer su derrota pero dejó claro que obtuvo más votos de los reflejados en las encuestas.

LE PUEDE INTERESAR: "El 80 por ciento de jóvenes votó por mí', asegura Nelson Ávila



Por su parte, tras pasar las primeras horas en silencio, esperando resultados oficiales, Nelson Ávila, se pronunció aceptando su derrota el pasado lunes, donde agradeció a la juventud por creer en su proyecto político, mientras que el precandidato Wilfredo Méndez aún no emite su postura.

Partido Liberal

En el Partido Liberal es donde hay mayor conflicto, pues aunque son tres los precandidatos, dos de ellos no piensan ceder. Las encuestas colocan a Yani Rosenthal como el posible ganador, pues suma 45.5% de los votos, seguidamente se ubica Luis Zelaya con 36.9% y en último lugar, Darío Banegas, con 13.4%.

Pero aunque la suerte parece haber sido tirada, algunos todavía mantienen la esperanza de ganar, sobre todo porque según dicen, los informes y actas que reciben les confirman el triunfo.



Yani se autodeclaró ganador desde el primer momento, pero en las últimas horas, incluso dijo que obtuvo más votos de los que muestran las cifras a boca de urna. Según él, las actas en su poder le garantizan el 48% de los votos. Mientras tanto, Luis Zelaya también cree que él ganó el proceso y anunció una conferencia de prensa para demostrarlo con "actas en mano".

ADEMÁS: Xiomara Castro se perfila como la ganadora en Libre, según encuestas



"Las actas de las mesas electorales confirman cada vez más que Recuperar Honduras ha ganado las internas del PLH. Hablamos de resultados, no de encuestas #VamosAGanar #LuisPresidente "LuisGanó", escribió esta mañana en su cuenta de Facebook.

Alcaldías

298 municipalidades también están en juego en estos comicios internos. En el Distrito Central, donde se ubica la capital del país, la situación es tensa y en algunos movimientos donde a nivel presidencial parece haber armonía, esa situación no se aplica en la carrera por la comuna.

Partido Libre

"Recibimos con alegría los primero resultados difundidos en bocas de urna que nos dan la victoria en la capital. Esperaremos prudentemente el resultado oficial del CNE", escribió Jorge Aldana, precandidato por tres de los nueve movimientos.

Por su parte, Belinda Martínez, aspirante por el movimiento FRP, dijo que "la militancia de Libre respondió a mi persona, si en el camino las cosas cambian ya no se puede hacer nada".

Partido Liberal

Dentro de la papeleta para la comuna capitalina en el Partido Liberal se encuentran los rostros de Silvio Larios por el Movimiento Yanista, Mario Noé Villafranca por el Movimiento Esperanza de Honduras y Eduardo Martell, del Movimiento Recuperar Honduras.

Las encuestas a boca de urna le otorgan el triunfo a Martell y por ello, Villafranca se pronunció aceptando su derrota y felicitando al ganador, aunque sin dejar de expresar su malestar: "Nos utilizaron, nos engañaron y nos dejaron solos en las mesas electorales, sin protección. Con complicidad de los carroñeros", aseguró.

LE PUEDE INTERESAR: Aspirantes a las alcaldías que encabezan contienda, según resultados a boca de urna

Por su parte, Martell dijo: "¡Pueblo, ganamos! Hoy en torno de las 11 am, transmitiremos en vivo, con actas en mano, el triunfo contundente de @luiszelaya_hn @MartellPLH y el movimiento @RecuperarHnd. Pendientes por nuestra página de FB".

Partido Nacional

En la planilla por el Partido Nacional se disputan David Chávez y Juan Diego Zelaya, pero ambos se han mostrado tranquilos y aseguran que esperarán los resultados oficiales del CNE, en aras de la unidad del partido.

Otras alcaldías

En Valle de Ángeles, Wilfredo Ponce del Movimiento Unidad y Esperanza del Partido Nacional encabeza las encuestas a boca de urna. “Da un verdadero pesar, porque son resultados que se deben de conocer en el mismo momento. Creemos que el problema es la transmisión de datos, como no se instaló un sistema para transmisión de los resultados no vemos una transparencia con los resultados”, señaló. Mientras que el resto de los precandidatos de Libre y el Partido Liberal no emitieron ningún comentario.

En el municipio de Cantarranas, los resultados extraoficiales agencian un nuevo triunfo al actual alcalde Francisco Gaitán.



“Este proceso está creando mucha incertidumbre y esto genera inseguridad. Nos sentimos un poco a la expectativa, aunque en Cantarranas ya esté todo claro, pero no sé qué va a pasar con los diputados y candidato a la presidencia”, expresó. Los otros precandidatos esperarán los resultados oficiales.

En el municipio de Comayagua, ubicado en el departamento del mismo nombre, el primero en declararse como triunfador fue el alcalde Carlos Miranda, del "Movimiento Yanista" del Partido Liberal, al obtener más 10,000 votos, superando ampliamente a sus otros dos contendientes que no llegaron ni a los 2,000 votos.

VEA: Entre la noche del martes y mañana del miércoles se conocerán resultados de las primarias

En horas de la tarde el segundo candidato en informar de su victoria fue Juan José Názar, del movimiento de “Papi a la orden” del Partido Nacional. Mientras que en el partido Libre el conteo de actas daba como ganadora por un estrecho margen a Karen Ponce, del movimiento M28.



En la cabecera departamental de La Paz también se conocieron los nombres de los aspirantes a alcaldía, por el movimiento "Recuperar Honduras", del PL, el alcalde Aníbal Flores se alzó como virtual triunfador, por el PN salió el aspirante Danilo Cervantes y por Libre, Rosbin Padilla.





Diputaciones

En el departamento de Olancho, el actual diputado nacionalista Reinaldo Sánchez asegura que en un "hecho histórico" los siete diputados del movimiento Unidad y Esperanza de "Tito" Asfura, son los elegidos por el pueblo, dejando sin posibilidad a los aspirantes de la corriente "Juntos Podemos".

Según los cálculos preliminares, Sánchez encabezaría la lista de votos con 43,098, Carlos Cano con 39,533, Teresa Cálix con 36,291; María Dolores García con 32,762, Lizeth Carolina Matute con 31,552, Domingo Hernaldo Acosta con 31,264 y Luis Alberto Torres con 30,547.

VEA TAMBIÉN: Lo que se sabe de los resultados de las elecciones primarias 2021

En Francisco Morazán, una precandidata también asegura tener el registro de los 23 diputados que estarían siendo electos dentro del Partido Libre y afirma que está dentro de ellos.

Según sus cifras, la doctora Julissa Villanueva estaría en la posición número 12 con 2,839 votos de los que ha contabilizado. Ese número la colocaría solo por debajo de Jorge Cálix, Beatriz Valle, Juan Barahona, Jari Dixon, Marco Eliud Girón,Denis Chirinos, Rasel Tomé, Hortensia Zelaya, Rafael Alegría, Gilberto Ríos y Hugo Noé Pino.

Conflicto en la Coordinación de Libre

Este martes se desató un conflicto al interior de Libre, pues tanto Manuel Zelaya como María Luisa Borjas alegan haber sido elegidos como coordinadores del instituto político.

Luego de que Borjas publicara en sus redes sociales que había ganado la coordinación, lo cual catalogó como un "contundente logro", el expresidente Manuel Zelaya Rosales salió al paso y respondió al tuit con el siguiente texto: "En las actas escrutadas tengo el 85% de votación a favor, de las 8 corrientes que me apoyaron para la coordinación General de @PartidoLibre".

Esta situación generó que la excomisionada se presentara muy molesta ante las instalaciones donde se realiza el escrutinio y llevando sus actas en mano, dijo que no cederá su triunfo.

ADEMÁS: María Luisa Borjas: "He sido favorecida de forma masiva por los electores del partido Libre"