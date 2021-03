Entre la noche del martes y mañana del miércoles se conocerán resultados de las primarias

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Continúa la larga espera para conocer los nombres de los candidatos que resultaron electos en las elecciones primarias de los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre). Aunque se había dicho que los primeros resultados estarían a disposición del público este 16 de marzo en horas de la madrugada, habrá que esperar más días.



El secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alejandro Martínez, explicó que por los retrasos en la digitalización “creemos que ya mañana (hoy) por la tarde y pasado (18 de marzo) ya habrá una tendencia de los tres partidos políticos y tendremos los candidatos que se van perfilando ganadores”. Además detalló que siguen esperando el retorno de maletas electorales de varios departamentos del país.



El funcionario aseguró que ya están en su poder las maletas completas del departamento de Francisco Morazán e Islas de la Bahía, cuatro municipios de El Paraíso y dos municipios de Comayagua. El resto llegarían en las próximas horas.

"Empezamos en el 'destuse' de maletas a las 9:00 de la noche (del 15 de marzo) y esperamos que a finales del día (martes) ya se estén digitalizando actas y divulgando las mismas en los partidos políticos y en la página web del tribunal. Sabemos que ya para mañana en la tarde y pasado (miércoles) ya deberá haber una tendencia en los partidos políticos de quiénes son los candidatos que se van perfilando ganadores", aseguró.



Martínez garantizó que el conteo será público y que podrá ser presenciado por los representantes de los partidos políticos y los medios de comunicación; además dijo que se brindarán actualizaciones en la página web de CNE y estos mismos reportes serán proyectados en las pantallas instaladas en el hotel Plaza Juan Carlos, donde fue instalado el centro de cómputo para el Partido Liberal y el Partido Nacional y en el Hotel Honduras Maya, donde entrarán las actas de Libertad y Refundación (Libre).

Retrasos

El secretario del CNE explicó que a la lentitud en la llegada de las maletas se suma que la bodega de la que disponían para recibirlas era muy pequeña, por lo que hasta la noche del mismo domingo -el día que se cerraron las urnas- se recibió una bodega más amplia, pero que debía ser mejor acondicionada, por lo que el lunes se realizaron varios de esos trabajos.

También aclaró que en muchos centros educativos hubo inconsistencias a la hora de enviar el material electoral y confió que había recibido llamadas en las que le aseguraban que algunas actas originales "habían quedado olvidadas" como en el caso de un centro educativo en El Merendón, en San Pedro Sula, Cortés. Ante estos escenarios dijo que siempre es posible validar las copias de las actas que presenten los movimientos, siempre y cuando coincidan, aunque lo ideal es tener la original o de lo contrario se procedería a realizar un conteo de cada uno de los votos que contenga la maleta.



Una vez con todos los detalles listos y que el total de maletas hayan llegado a la sede, "yo considero que de jueves a viernes ya tendríamos el 100%" de las actas escrutadas", agregó.



El escrutinio ha sido apliamente criticado por diversos sectores de la sociedad, pues en procesos anteriores los resultados se conocían a pocas horas de haber cerrado las urnas. Sin embargo, en esta ocasión no fue posible, debido a que no se firmó ningún contrato con empresas dedicadas a instalar sistemas de transmisión, según Martínez, porque aunque ellos abrieron la licitación, "quedó fracasada, pues las empresas no llenaban los requisitos y luego se había acabado el tiempo".

Aspirantes a una diputación

Solo 23 aspirantes a una diputación por Francisco Morazán, sean hombres y mujeres, ocuparán las posiciones correspondientes a este departamento y que disputarán una candidatura en las próximas elecciones generales entre 14 partidos políticos legalmente inscritos.

No obstante, por la falta de divulgación de resultados preliminares al igual que la no digitalización de las actas de cierre de las urnas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene en incertidumbre a los 322 precandidatos de los 14 movimientos internos del Partido Nacional, Partido Liberal, incluyendo Libertad y Refundación (Libre).



Un total de 207 precandidatos participaron en las planillas del partido de izquierda en ocho movimientos y una alianza; 69 pretendientes fueron a la contienda del pasado domingo por los liberales en tres corrientes, mientras que 46 aspirantes conformaron las nóminas nacionalistas por dos movimientos partidarios. EL HERALDO constató que de todos estos precandidatos, 15 de ellos son actuales congresistas que buscaron la reelección.

