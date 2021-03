"Este servidor encabeza los resultados con 48% de los votos": Yani Rosenthal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato a la presidencia de Honduras por el Partido Liberal, Yani Rosenthal, compareció la noche de este lunes desde un hotel capitalino para reafirmar su postura de que es el ganador de las elecciones internas celebradas el pasado domingo 14 de marzo a nivel nacional.



Rosenthal se ha mantenido firme luego de que los resultados a boca de urna lo coloquen como el posible vencedor dentro del liberalismo, por encima de sus correligionarios, Luis Zelaya y Darío Banegas.



Aunque ante la incredulidad del movimiento de Zelaya de que él sea el ganador, aseguró que "nos sometemos al conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que establezca quién ganó al nivel presidencial, en el nivel de los diputados y en el nivel de los alcaldes".

VEA: Xiomara Castro se perfila como la ganadora en Libre, según encuestas



Sin embargo, el líder del Movimiento Yanista sostuvo que incluso sus registros le dan la victoria. "Hoy quería manifestarles algunos de los interesantes resultados que el partido ha obtenido en el proceso. Aquí tenemos algunas actas que han estado ingresando al sistema, estas son las actas que le entregan a cada uno de los movimientos en el proceso de elecciones internas, este movimiento tuvo representantes en todas las mesas en todo el país", afirmó, mientras el salón se llenaba de aplausos de sus partidarios.



Detalló que aunque aún quedan actas por llegar a Tegucigalpa, su equipo técnico no ha parado de trabajar y "ya logró ingresar al sistema 4,090 actas de las 7,960 actas que tiene el partido, eso equivale a un 51%, del total de las actas, o sea, más de las mitad de las actas ya están procesadas".

ADEMÁS: Luis Zelaya no aceptará resultados si no le permiten estar en el centro de cómputo



"Y como podrán ver aquí en este iPad, este servidor encabeza los resultados con 48% de los votos que van contabilizados, en el segundo lugar Darío Banegas con el 12% y en tercer lugar Luis Zelaya con el 26%, luego hay un 5% de votos nulos y un 7% de votos blancos", detalló.

Un nuevo aliento para el Partido Liberal

El abogado de 55 años presumió que su partido excederá la cifra de 800 mil votantes que se había previsto en las elecciones primarias, pues afirmó que en las actas escrutadas ya suman la mitad de esa cifra.



Según él, esto se debe en gran parte a su figura como candidato y dijo estar satisfecho aunque al inicio dudó, "cuando yo regresé a Honduras y ellos me pidieron que fuera candidato yo no quería... pero me insistieron y me engancharon. Y cuando yo dije al principio que no quería era porque yo vine a encontrar un partido que estaba muy deteriorado, prácticamente destrozado", relató, aunque ahora sostiene que las cifras que lo colocan como posible ganador son el resultado de la efervescencia que despertó entre las bases.

LE PUEDE INTERESAR: Salvador Nasralla: "Si Yani quiere sumarse de forma discreta a la alianza, bienvenido"