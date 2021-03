Geovanny Fuentes: Minuto a minuto del sexto día del juicio

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El sexto día del juicio del narcotraficante Geovanny Fuentes se desarrolló este lunes 15 de marzo de 2021 en Nueva York, Estados Unidos, con el testimonio del testigo Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de "Los Cachiros".

A continuación te presentamos el minuto a minuto contado por Emily Palmer, la periodista del New York Times que sobresale por publicar diversos casos de crímenes y narcotráfico.

Palmer publicó un video a través de su cuenta de Twitter donde habló sobre el retraso del juicio el pasado jueves 11 de marzo y aprovechó para leer una carta sobre su cobertura periodística.

A continuación el minuto a minuto:

9:11 a.m. "Rivera Maradiaga se rindió a la DEA antes de que alguien fuera extraditado. No temía la extradición ya que había pagado a los pdtes @PEPE_LOBO y @JuanOrlandoH, dijo. “Hasta ese día sí cumplieron con su acuerdo, señor, porque hasta ese día no fui extraditado. Me entregué, señor".

9:33 a.m. "Una mirada al día que viene, el abogado defensor dijo que tenía “varias horas más” de interrogatorio para Rivera Maradiaga, quien ya detalló algunos de sus asesinatos hoy, incluido al menos uno solicitado por su novia, Wendy Caballero, juez de San Pedro Sula. ¿Sigue siendo juez?".

10:10 a.m. "En febrero de 2018 exjuez Wendy Caballero (novia de Rivera Maradiaga) fue absuelto de abuso de autoridad, luego de ser declarado inocente de otros cargos. En 2014 fue declarada culpable de soborno. En la corte, RM dijo que le pidió que matara una persona".

12:45 p.m. "La diferencia entre los juicios de Tony y de GF: parece que

@JuanOrlandoH está siendo juzgado por dos lados. Rivera Maradiaga le dijo al abogado defensor que los $250.000 que le dio al pdte fueron “para seguir lavando dinero del narcotráfico, señor, y para que no nos extraditen”.

12:52 p.m. "Además, los $250,000 a Pdte. @JuanOrlandoH iba a asegurar contratos con el gobierno, Rivera dijo.

Defensa: "Estabas buscando hacer el mismo trato con él que tuviste con el presidente Lobo, ¿correcto?" RM: "Correcto, señor". En esa época "eran varios" otros candidatos sobornados".

