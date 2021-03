"Hoy me presento como el candidato del Partido Liberal": Yani Rosenthal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Yani Rosenthal, a quienes los resultados preliminares de las encuestas a boca de urna le dan una ventaja sobre sus contrincantes del Partido Liberal, aseguró que son más de 3,200 actas las que han sido ingresadas al sistema, por lo que sostuvo que al ser más de la mitad, la tendencia a su favor se ha mantenido.

Sus declaraciones fueron ofrecidas este lunes durante una conferencia de prensa en las instalaciones de un reconocido hotel capitalino.

"Los resultados no cambian. Hemos ganado como 12 departamentos, sabemos que hay movimientos que han ganado otros departamentos también, lo reconocemos. Sabemos que tenemos la enorme responsabilidad de unir al país y sacar adelante al país", expresó.

Sobre los resultados

"Yo no me declaré ganador, me declararon los medios de comunicación a través de los resultados a boca de urna. Hubo siete encuestas de las cuales cuatro fueron hechas por medios de comunicación, otra por el Cohep y por el National Democratic Institute que afirman que nuestro movimiento ha ganado, por eso me parece injusto que se intente empañar este triunfo que nuestro movimiento ha logrado", respondió a las interrogantes de la prensa sobre la postura de su contrincante, Luis Zelaya, quien asegura que su movimiento es el verdadero triunfador dentro del liberalismo.

"Lo que rechazamos es que por caprichos se pretenda empañar este triunfo e impedir que se siga trabajando en lo que se debe hacer", añadió, mientras adelantó que no ha intentando hablar con Zelaya, pero que le dice a los integrantes de los otros dos movimientos que se sumen a su causa.

¿Yani está dispuesto a hacer alianzas?

"Hoy estoy presentándome ante ustedes como candidato del Partido Liberal y como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y con ese puesto ya puedo comenzar a platicar con los líderes de los otros partidos y voy a hacerlo pronto", dijo el precandidato del movimiento Yanista.

Además a Luis Zelaya le dedicó el siguiente mensaje: "Nosotros queremos hacer alianzas con todos los partidos de oposición y son muchos, por eso quiero que se dejen de caprichos los otros movimientos. No es posible que personas que perdieron en buena lid estén con caprichos".

Además, enfatizó en que este es el momento en que su partido volverá a demostrar la fuerza que antes lo caracterizaba, pues dijo que según sus proyecciones, el Partido Liberal va a sacar entre 750 y 780 mil votos, "esto significa que este movimiento le ha devuelto la efervescencia y el entusiasmo al Partido Liberal, ha revivido lo que muchos creían que era un cadáver y hemos logrado lo imposible", concluyó.

