Lo que se sabe de los resultados de las elecciones primarias 2021   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque varios encuestas a "boca de urna" ya proclamaron ganadores a algunos de los precandidatos a la presidencia de Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no reconocerá esos datos y hasta la tarde de este lunes podría darlos oficialmente.



El centro de cómputo del CNE ya está instalado, pero los datos no han comenzado a ser ingresados en el sistema para conocer los resultados oficiales de las elecciones primarias 2021.



Los hondureños están a la expectativa de conocer quiénes son los ganadores y el retraso del ente electoral, que califica el proceso como exitoso, solo suma malestar a la espera. Ya han pasado 20 horas del cierre de urnas y el CNE no ha emitido ni siquiera una tendencia, como ha acostumbrado a hacerse en procesos anteriores.



El escrutinio de urnas comenzó a las 6 de la tarde del domingo y comenzó el retorno del material con las respectivas actas de cierre, de las cuales ni una sola ha sido ingresada al sistema de conteo oficial.



En conferencia de prensa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral , Ana Paola Hall, afirmó que este lunes se darán los resultados a través de boletines difundidos en televisión nacional aunque no especificó la hora.



"Estamos a la espera del retorno de las maletas electorales para que se escanee cada acta mediante una transcripción pública", explicó Hall en esa comparecencia, sin embargo este lunes el acceso a la sala de cómputo ha sido muy restringido.



A la espera de los resultados oficiales, algunas encuestadoras ya dieron proyecciones de los precandidatos ganadores.



Nasry "Tito" Asfura del Partido Nacional, Yani Rosenthal del Partido Liberal y Xiomara

Castro del partido Libre estaban a la cabeza en los duelos a nivel presidencial en sus respectivos institutos políticos, según la proyección de Marketing Total.



Cabe mencionar que estos resultados, difundidos tras encuestas a boca de urna, no son oficiales. Tampoco marcan tendencia alguna, por lo que habrá que esperar los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).