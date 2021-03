Luis Zelaya exige a CNE representación en el conteo de votos electorales

Luis Zelaya Medrano aseguró que no permitirán ningún tipo de fraude en el escaneo de las actas electorales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato presidencial Luis Zelaya exigió este lunes una veeduría de los partidos políticos en el conteo digital de los votos electorales del proceso del domingo 14 de marzo.

A través de un tuit, Zelaya solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que permitiera representantes de los movimientos en el proceso de escrutinio; deduciendo que con la observación no se podrán adulterar los resultados de las elecciones primarias.

"Exigimos al CNE representantes de todos los movimientos para el escrutinio digital. No permitiremos adulterar ningún acta", precisó.



Además, denunció no haber recibido acceso de parte de las autoridades electorales al repositorio de datos. "Denunciamos públicamente que a nuestro movimiento no nos han dado el acceso al repositorio de actas escaneadas (...) ¡Honduras exige transparencia!", escribió.

Finalmente, el precandidato del movimiento 'Recuperar Honduras', afirmó con un hashtag que "#LuisGanó".

